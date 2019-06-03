Samanyolu Haber /Gündem / "Generalleriniz, Erdoğan'ın arkasında eşek gibi saf tutuyor" /03 Haziran 2019 11:21

"Generalleriniz, Erdoğan'ın arkasında eşek gibi saf tutuyor"

Akit gazetesinin haber müdürü Murat Alan, Akit TV'de katıldığı programda, “Askerler ve generaller, Erdoğan’ın arkasında oynaya oynaya, eşek gibi saf tutacaklar.” dedi.

"Generalleriniz var ya, hepsi Erdoğan'ın arkasında eşek gibi saf tutuyor"

Akit gazetesinin Haber Müdürü Murat Alan, Akit TV'de katıldığı televizyon programında halen tutuklu olan askerlerin kötü muameleye maruz kaldığını itiraf eden cümleler sarf etti. 

15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik operasyonların konuşulduğu programda Alan, “Askerler ve generaller, Erdoğan’ın arkasında eşek gibi saf tutuyorlar.” ifadelerini kullandı.

Akit gazetesinin haber müdürü Murat Alan, İstanbul Silivri ve Ankara Sincan kapalı cezaevlerinde tutuklu bulunan askerlerin maruz kaldığı kötü muameleyi canlı yayında itiraf etti.
 
CEZAEVİNDE KÖTÜ MUAMELENİN İTİRAFI

Programa Doç. Dr. Atakan Taptık, gazeteciler Mehmet Koçak, Ali Tarakçı katılırken, Alan'ın sözleri üzerine katılımcılar ve program sunucusu Sabri Balaman şoke oldu. 

Koçak, İstanbul Silivri ve Ankara Sincan cezaevlerinde tutuklulara yapılan kötü muameleleri de itiraf etti. 

Alan şunları söyledi: “(Geç geç tepkileri üzerine) Geçeceğiz tabi. Bakın sizin o Ergenekoncularınızı da Fethullahçılarınızı da hepsini, Silivri’de, Sincan’da hepsinin burnunda getiriyoruz. O hizaya gelmeyen çatal-bıçak seti apoletli generalleriniz var ya hepsi şimdi Erdoğan’ın arkasında saf tutuyor. Oynaya oynaya, eşek gibi saf tutacaklar.”
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