Neymar’dan La Casa De Papel sürprizi

Brezilyalı futbolcu Neymar, ünlü dizi La Casa De Papel'de rol aldığını açıkladı.





Netflix'te yayınlanan İspanyol dizisi La Casa De Papel'le ilgili bir video paylaşan Neymar şu ifadeleri kullandı:





"Hayalimi gerçekleştirerek en sevdiğim dizide rol aldım. Sizi João ile tanıştırayım. Teşekkürler La Casa de Papel."



