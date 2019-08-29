Samanyolu Haber /Gündem / Artık Kadıköy-havalimanı arası tam 220 lira /29 Ağustos 2019 12:35

Artık Kadıköy-havalimanı arası tam 220 lira

İstanbul'da taksi ücretlerine yüzde 25 zam geldi. Şehir merkezinden oldukça uzağa inşa edilen İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşım artık taksiyle oldukça külfetli.

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SAMANYOLUHABER- Nisan ayında resmi olarak açılan İstanbul Yeni Havalimanı'nın eksikleri tartışılırken ulaşım maliyeti de eleştiri odağı olmaya devam ediyor.

VATANDAŞ MECBUR

İstanbul Havalimanı muhtemel güzergâhlardan uzakta, şehrin dışında bulunuyor. Üstelik toplu taşıma sadece otobüsle yapılırken işler durumdaki metro hattı da bulunmuyor. 

Ağırlığın yeni havalimanına kaydırıldığı İstanbul'da vatandaşınsa çok fazla tercihi bulunmazken taksi kullanacaklar şimdilerde taksi ücretlerine yapılan yüzde 25'lik zamma da katlanmak zorunda.

Söz gelimi İstanbul Anadolu yakası Üsküdar'da oturan bir kişinin İstanbul Havalimanı'na ulaşması için tam 46 ila 57 kilometre arasında mesafeyi kat etmesi gerekecek. Bu kişinin taksi kullanması halinde normal trafikte 150 TL ile 176 TL arasında ücret ödemesi gerekiyor. Buna köprü parası da ekleniyor. 

AVCILAR'DAN HAVALİMANINA GİTMENİN MALİYETİ 167 TL

Havalimanından Avcılar'a gitmekse taksimetre ücreti olarak 130 TL tutuyordu bu ücret yeni gelen zamla birlikte 167 TL'ye çıktı.

Kadıköy'den 168 TL'ye alana gidilebiliyordu. Şimdi bu ücret köprü parasıyla 220 TL'ye çıktı. 

112 TL'ye gidilen Sarıyer 140 TL'ye ve 147 TL'ye gidilen Bakırköy ise 183 TL olacak. Bu rakamlara otoyol ücretleri ise dahil değil.

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