Artık Kadıköy-havalimanı arası tam 220 lira

SAMANYOLUHABER- Nisan ayında resmi olarak açılan İstanbul Yeni Havalimanı'nın eksikleri tartışılırken ulaşım maliyeti de eleştiri odağı olmaya devam ediyor.





VATANDAŞ MECBUR







İstanbul Havalimanı muhtemel güzergâhlardan uzakta, şehrin dışında bulunuyor. Üstelik toplu taşıma sadece otobüsle yapılırken işler durumdaki metro hattı da bulunmuyor.





Ağırlığın yeni havalimanına kaydırıldığı İstanbul'da vatandaşınsa çok fazla tercihi bulunmazken taksi kullanacaklar şimdilerde taksi ücretlerine yapılan yüzde 25'lik zamma da katlanmak zorunda.





Söz gelimi İstanbul Anadolu yakası Üsküdar'da oturan bir kişinin İstanbul Havalimanı'na ulaşması için tam 46 ila 57 kilometre arasında mesafeyi kat etmesi gerekecek. Bu kişinin taksi kullanması halinde normal trafikte 150 TL ile 176 TL arasında ücret ödemesi gerekiyor. Buna köprü parası da ekleniyor.





AVCILAR'DAN HAVALİMANINA GİTMENİN MALİYETİ 167 TL





Havalimanından Avcılar'a gitmekse taksimetre ücreti olarak 130 TL tutuyordu bu ücret yeni gelen zamla birlikte 167 TL'ye çıktı.





