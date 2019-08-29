Herkesi şaşırtan veri!

SAMANYOLUHABER- "Avrupa'nın en büyük, dünyanın 4'üncü ekonomisi" Almanya'da işsiz sayısı ağustos ayında 4 bin kişi arttı.





İşsiz sayısının 2 milyon 286 binden 2 milyon 290 bine çıktığı Almanya'da işsizlik oranı ise yüzde 5 oldu.





ALMANYA'DA BİR AYDA 4 BİN KİŞİ İŞSİZ KALDI





Almanya'da "Çalışma Ajansı" ya da "İş Kurumu Danışma Merkezi" diye bilinen ofisler, işsiz kalanları yeniden iş sahibi yapmak için çeşitli kurslara gönderiyor.





Almanya'da işsiz sayısı bir ayda sadece 4 bin kişi artarken Türkiye'de 2019'un ilk beş ayında 450 bin kişi daha işsizler ordusuna katıldı.





Buna göre Türkiye'de işsiz sayısı aylık 90 bin arttı.





Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) verilerine göre sigortalı çalışan sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 450 bin kişi azaldı.





Aylık geliri 700 Türk Lirası bile olmayan ve genel sağlık sigortası devlet tarafından ödenen kişi sayısı 2019'un ilk beş ayında 8 milyon 262 bin 402'den 8 milyon 658 bin 958'e yükseldi.





TÜRKİYE'DE İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 12,8





Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre işsizlik mayıs ayı itibarıyla 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı yılın aynı ayına göre 1 milyon 21 bin kişi artarak 4 milyon 157 bin kişiye çıktı.





İşsizlik oranı 3,1 puan yükselerek yüzde 12,8 oldu. Gençler arasında işsizlik oranı yüzde 25.





İşsizler ordusunda 1,3 milyon üniversite mezunu da var.





