Nedim Şener'in tetikçiliği belgelendi

Nedim Şener'in Posta gazetesindeki köşesinde yazdığı 'Cumhuriyet’ten Oğuz Güven’i ben mi ihbar ettim?' başlıklı yazısına Eski Posta.com.tr Yayın Yönetmeni Serkut Bozkurt'tan yanıt geldi.







Bozkurt yazısına Oğuz Güven'in tutuklanma sürecini anlatarak başladı. Şener'in kamuoyundan belge gizlediğine dikkat çekti:





"Cumhuriyet Gazetesi İnternet Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven, 52 saniye (elli iki) kalan bir twit yüzünden şu an hapiste! Ki Oğuz Güven, o twitin 52 saniye kaldığını, ardından düzeltme şeklinde yeni twitin hemen atıldığını savunmasında uzun uzun anlattı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi, 40 yıllık gazeteci Oğuz Güven'i hedef gösteren, Nedim Şener önceki gün güya günah çıkardı. Oğuz Güven'e akıl verdi! Nedim Şener: Cumhuriyet, o çirkin başlığı atana yaptırım uygulasaydı Oğuz Güven haksızlığa uğramazdı." Pazartesi günü köşesinde nedense kendisini hedef gösteren herkesi F...'cü gibi tarif eden Nedim Şener diyor ki; 1. "İstanbul Cumhuriyet Savcısı Yasemin Baba, Cumhuriyet ilgili 2017/70901 numaralı soruşturmayı o çirkin başlığın atıldığı 10 Mayıs 2017 başlatmıştı." Doğru... 10 Mayıs çarşamba tarihli belgeye göre, Cumhuriyet.com.tr Twitter adresi üzerinden atılan twit sonrası soruşturma başlatıldı. Ancak metne biraz dikkatli bakarsanız, sadece soruşturma var (Gözaltına alma kararı yok). Nedim Şener'in yazısından devam edelim, belgelerle Nedim'in Oğuz Güven'i nasıl hedef gösterdiğini göreceksiniz."













(NEDİM ŞENER'İN YAYINLADIĞI BELGE)





Bozkurt, Şener'in olayı manipüle ettiğinin altını çizdi ve Güven'i tutuklatan asıl belgeyi yayınlayıp süreci anlattı:





"Nedim Şener yazısında diyor ki;







2. "Benim twitimin tarihi ise 11 Mayıs. Yani benim savcıya hedef göstermem söz konusu değildi, ben tepkimi gösterdiğimde soruşturma çoktan başlamıştı."





Hedef şaşırtıyor. İlk belgede Oğuz Güven'in adı yok. Aşağıdaki belgede var.





Çünkü, belgelere göre, Nedim Şener'in, (Bir dönem Emre Uslu ve Mehmet Baransu'nun hedef gösterdiği dilde) 11 Mayıs tarihinde attığı twitten bir gün sonra Oğuz Güven hakkında "Uzatmalı gözaltı kararı" çıktı.





İşte gerçek belge bu;













Belge, 11 Temmuz'da Nedim Şener'in twitinden bir gün sonra yayınlandı.





Yani; Nedim Şener'in hedef göstermesi üzerine, Cumhuriyet.com.tr için açılan soruşturma, "Oğuz Güven'i Gözaltına alma" kararı olarak değiştirildi.





Nedim Şener'in belgeleriyle saklamaya çalıştığı budur.





İlk karardan çıkan karar soruşturma. Nedim'in twiti sonrası ise gözaltına alınma kararı çıktı. İki belgeyi yan yana koyup bakınca Nedim'in yalanı tarih ve belgeleriyle ortaya çıkıyor.





Bu belgeyi Nedim'in köşe yazısında bulamazsınız. O köşesi ve twitter adresinden haddi olmasa bile meslek büyüğümüz Oğuz Güven'e ders, akıl vermeye çalıştı.





Evet hedef gösteren Nedim, var mı başka belgen!"