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IFLC Avustralya'ya damga vuran gösteri
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IFLC Avustralya'ya damga vuran gösteri
/
16 Mayıs 2017 15:57
IFLC Avustralya'ya damga vuran gösteri
Bu yıl hüzünle yapılan IFLC etkinliklerinin Avustralya ayağında, Dünyanın dört bir tarafındaki hizmet okullarından gelen öğrenciler 'hüzün zamanları'nı resmetti
IFLC Avustralya'ya damga vuran gösteri
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