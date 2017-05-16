Samanyolu Haber /Gündem / IFLC Avustralya'ya damga vuran gösteri /16 Mayıs 2017 15:57

IFLC Avustralya'ya damga vuran gösteri

Bu yıl hüzünle yapılan IFLC etkinliklerinin Avustralya ayağında, Dünyanın dört bir tarafındaki hizmet okullarından gelen öğrenciler 'hüzün zamanları'nı resmetti

IFLC Avustralya'ya damga vuran gösteri

Programın tamamını Youtube üzerinden seyredebilirsiniz (İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ)
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IFLC Avustralya'ya damga vuran gösteri

IFLC Avustralya'ya damga vuran gösteri

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