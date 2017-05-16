Pasaportunda Türkiye damgası var diye Hollandalı'yı Çin'e sokmadılar

Washington Hattı’nın haberine göre, bir haber için Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ne gitmesi gereken Doornbos, Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşlarının sahip olduğu ‘Çin’e 72 saatlik serbest vize uygulaması’ hakkından yararlanarak Pekin’e ve oradan da Pyongyang’a geçmek istedi. Ancak daha önce yapmış olduğu Türkiye ziyaretleri sebebiyle ülkeye sokulmadı.







Yaşadığı olayı kişisel twitter hesabı [email protected] duyuran gazeteci, şunları söyledi:





1-Aman Allahım. Kuzey Kore’ye uçabilmek için Dubai-Pekin’e uçtum ve Çin girişinde ‘..çünkü pasaportunuzda Türkiye damgası var’ diye geri çevrildim.





2- Çin’in, Suriye’nin kuzeyindeki el-Kaide bölgesine Türkiye yoluyla giden/dönen binlerce cihatçı (Uygurlar) ile ilgili olarak ne kadar endişeli olduğu açıkça görülüyor.





3- Çin ve Türkiye cumhurbaşkanları da dün gün boyunca Suriye’nin kuzeyindeki el-Kaide Uygurları hakkında görüştü.





4- Avrupa Birliği vatandaşlarının Çin’e 72 saat serbest vize ile ulaşım hakları var. Bugün Kuzey Kore basın vizemi Pekin’de alıp, Salı günü Pyongyang’a uçacaktım.





5- Pekin Havaalanı’na vardığımda gümrük görevlisi benim Hollanda pasaportumu kontrol etti ve sordu: ‘Neden Türkiye’yi ziyaret ettin? Neden (pasaportunda) Türkiye mühürleri var?’





6- Çin gümrük görevlisine göçmenlerle, siyasi durumlarla vb ilgili yazmak için Türkiye’yi sık sık ziyaret ettiğimi açıkladım.





7- Ayrıca Pekin’de sadece 40 saat kalacağımı (72 saat serbest vize izni) ve Pyongyang’a uçacağımı da açıkladım. Bu, Kuzey Kore’ye gitmenin tek yoluydu.