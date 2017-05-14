AKP tetikçisi Nedim Şener'e Odatv yazarı Nihat Genç'ten küfürlü destek!





Şener, Cumhuriyet'in internet sitesinin trafik kazasında ölen Denizli Başsavcısı Mustafa Alper'le ilgili habere link verip 'O başlığı atan hayvanı Cumhuriyet'te tutmayın' diye yazmıştı.







Ardından gelen gözaltı Şener'e yönelik sert eleştirilere sebep oldu.





Odatv yazarı Nihat Genç ise Nedim Şener'e sahip çıktı. Güven'in gözaltına alınması için sadece 'TALİHSİZLİK' ifadesini kullanan Genç Şener'i eleştirenlere ise küfür etti.





"Gazeteci Nedim Şener’e bugünlerde ne çok saldırılıyor. Cumhuriyet internet sitesi Denizli’de trafik kazası geçiren cumhuriyet başsavcı haberinde yakışıksız "biçti" kelimesi kullanınca Nedim Şener itiraz etti. Ve bir talihsizlik, Cumhuriyet internet sorumlusu polis tarafından gözaltına alındı. Ve Nedim Şener’i hedefe koyup Cem Küçük’ten farkın yok diye linç etmeye kalkıştılar. Nedim Şener’i harcamak bu kadar kolay mı? Yoksa birileri Nedim Şener’i harcamak için pusuda mı bekliyor? Hayko Bağdat ve Levent Gültekin adındaki şahıslar fırsatı kaçırmadı Nedim Şener’i kripto F... köpeklerin önüne atmakta gecikmedi. Nedim Şener’e hücumlar başlayınca çok şaşırdım, ben de yeni öğrendim, daha önce Erol Mütercimler Nedim Şener’i kıyasıya suçlayan 19 maddelik bir konuşma yapmış, fesupanallah."





Odatv yazarı yazısına hakaret ve küfürlerle devam etti.







Bakıyorum, Hayko Bağdat adındaki şahıs, yıllarca F... ekranında Nazlı Ilıcak’ın hindi gıdığını okşaya okşaya Fetö’den cebi doldurmuş, daha kendi rezil rüsvaylık miadı dolmadan Nedim Şener’e saldırıyor. Bakıyorum Levent Gültekin adında şahsa, kırk gün İslamcılarla zina yapmış, kırkbirinci gün umreye gidip tövbe etmiş bir yazar. Tövbesini herkes gibi biz de kabul ederiz, ancak, o kırk gün zina ederken o kırk günü kodeslerde geçiren Nedim Şener’e laf söylemesini af edemeyiz. Bakıyorum Erol Mütercimler’e Nedim Şener’e çok sofistike sorular soruyor ve Nedim Şener ismini kirletme gayretinde, aynı soruları çıktığı Halk TV ekranında o TV’nin yönetimindeki Fetö bağlantılarına niçin soramadığını da bu vesileyle madem öyle biz de hatırlatmak isterim.

Levent Gültekin kimin ağzıyla konuşuyor, kime konuşuyor, dıngılımda değil, bildiğim "renksiz" tazsız tuzsuz halk argosunda ne emmeye ne gömmeye bir yazar, yazdığı her yazının her paragrafında yüzlerce ‘insan’ kelimesi kullanıyor, ancak konu Nedim Şener olunca ‘insanlığını’ unutuyor.







"İnsan"ı unutuyor ve F... hukuksuzluklarından bir çatlak bulup F... davalarının seyrini değiştirmeye çalışanların siyasi sözcülüğünde öncü ve sinsi bir role soyunuyor, ben küfür etmem diyor, bu ne demekse, bu ne işe yarayacaksa, tabii ki pusuda bekleyenler ağzını açıp bir laf edemez.





Ve bu "renksizler" akıllarınca sinsice 16 Nisan’ın ortaya çıkardığı yüzde elli üstü Hayır kitlesine sulanıpFetö davaları hukuksuzluklarının peşine takmak için yüzbinlerce Fetöcü izleyicileriyle birlikte Nedim Şener gibi bir gazeteciye saldırmaktan hiç çekinmiyorlar, sayın Levent Gültekin, siz etmezsiniz ama ben küfür ederim, Nedim Şener’e kalkan eli, bir yerlerinize Picasso yaparım.





Ey okuyucu, sizleri bilmem, Nedim Şener benim, bu yazar Nihat Genç’in onurudur."