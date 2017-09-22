'Ne zaman protestocu dövmek istese...'

Bharara, olay görüntülerini içeren sosyal medya paylaşımında, "(ABD Başkanı Donald) Trump, şiddete başvurmayan Hayalperestleri sınır dışı etmek istiyor ama kendi zorba Türk rol modelinin, protestocuları ne zaman dövmek istese ülkeye gelmesine izin veriyor" ifadesini kullandı.





?Erdoğan, 72. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında bulunduğu ABD'nin New York şehrinde Müslüman toplumun temsilcilerine hitap etmişti.





Erdoğan'ın konuşması sırasında dinleyiciler arasında bir grup teröristin protestosu üzerine kargaşa çıkmıştı.Konuşması iki kez kesilen Erdoğan olaya, "Üç beş kendini bilmeze, üç beş salon teröristine bu güzel toplantımızı lütfen feda etmeyelim" şeklinde yanıt vermişti.Kaynak: Savcı Bharara, Erdoğan'ın ardından bu mesajı paylaştı!









