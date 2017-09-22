Samanyolu Haber /Gündem / 'Ne zaman protestocu dövmek istese...' /22 Eylül 2017 17:38

'Ne zaman protestocu dövmek istese...'

Eski ABD New York savcısı Preet Bharara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün New York'ta yaptığı konuşmada korumalarının teröristlere müdahale etmesiyle ilgili Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Erdoğan'ın korumaları ve salondakiler 2 protestocuyu dövdü

Bharara, olay görüntülerini içeren sosyal medya paylaşımında, "(ABD Başkanı Donald) Trump, şiddete başvurmayan Hayalperestleri sınır dışı etmek istiyor ama kendi zorba Türk rol modelinin, protestocuları ne zaman dövmek istese ülkeye gelmesine izin veriyor" ifadesini kullandı.

?Erdoğan, 72. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında bulunduğu ABD'nin New York şehrinde Müslüman toplumun temsilcilerine hitap etmişti.

Erdoğan'ın konuşması sırasında dinleyiciler arasında bir grup teröristin protestosu üzerine kargaşa çıkmıştı.Konuşması iki kez kesilen Erdoğan olaya, "Üç beş kendini bilmeze, üç beş salon teröristine bu güzel toplantımızı lütfen feda etmeyelim" şeklinde yanıt vermişti.Kaynak: Savcı Bharara, Erdoğan'ın ardından bu mesajı paylaştı! 


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