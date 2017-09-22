Samanyolu Haber /Gündem / Bu bir paranoya haberidir /22 Eylül 2017 17:51

Bu bir paranoya haberidir

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü yapan Mustafa Kaya, sosyal medya hesabında, taş üzerine sprey boyayla yazılmış 'hero' yazısı önünde çektirdiği fotoğrafı paylaştığı için gözaltına alındı.

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'Hero' yazılı fotoğraf paylaşan Milli Eğitim Müdürü'ne gözaltı

Cemaat'e yönelik cadı avı kapsamında Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya gözaltına alındı. 2014 yılından beri ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü yapan Kaya'nın adli işlemlerinin ilçe emniyet müdürlüğünde sürdüğü öğrenildi.

İddia edilen F...'den gözaltına alınan Mustafa Kaya'nın sosyal medya hesabında, taş üzerine sprey boyayla yazılmış 'hero' yazısı önünde çektirdiği fotoğrafı 1 Mayıs günü paylaştığı ortaya çıktı.

Mustafa Kaya'nın ayrıca 15 Temmuz'un yıldönümünde de İzmir valilik binasında fotoğraf çektirip, demokrasi nöbeti tuttuğunu yazdığı belirlendi.


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