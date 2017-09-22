'Topbaş 5 Ekim'e kadar süre verdi' iddiası





İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’ın, tekrar görüşülmek üzere meclise iade ederek veto ettiği 5 imar değişikliği dosyasının dün İBB Meclisi’nde AK Partililerin oylarıyla aynen kabul edilmesinin yol açtığı kriz sürüyor. Başbakan Binali Yıldırım, Topbaş’ın istifasını verdiği haberleri için, “Kendisi bugün açıklama yapacak” dedi. İddiayı gündeme getiren CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ise bugün yaptığı açıklamada, “Kadir Topbaş yakın çevresinde bulunan 3 arkadaşına ‘Tayyip Bey benim beklememi istiyor. Biraz daha bekleyeceğim; ama 5 Ekim’e kadar onlara süre veriyorum’ dedi” iddiasında bulundu.





CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İBB’deki krizi görüşmek üzere CHP milletvekilleri Barış Yarkadaş, Sezgin Tanrıkulu, CHP İBB Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever ve CHP’li meclis üyeleriyle bir araya geldi.





‘YANLIŞLIKLA BİZİM GRUBU DA ARADILAR’





Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Canpolat, dün yaşanan krizin, Topbaş’ın İstanbul’u yönetemez noktaya geldiğinin göstergesi olduğunu söyledi. Canpolat, krize neden olan 5 imar dosyasıyla ilgili de şunları söyledi: “Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 5 dosya daha önce Büyükşehir Belediyesi’ne gelen dosyalardır. Bu dosyalar Cumhuriyet Halk Partisi grubu tarafından reddedilmiştir. Bunların bir kısmı mahkemelere intikal etmiş; ama daha sonra AK Parti grubunun oylarıyla geçmesine rağmen büyükşehir belediye başkanı teknik nedenlerden dolayı tekrar büyükşehir grubuna iade etmiştir. Dün iade edilen bu 5 dosya tartışılma yerine AK Parti grubu bir gün önceden Kadir Topbaş’ın dışında belediye Meclis üyelerini arayarak Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’na davet ediyor. AK Parti Meclis üyelerini ararken yanlışlıkla bizim birkaç meclis üyemizi de arıyorlar. Konunun çok önemli olduğunu, Kadir Topbaş’a rağmen toplanıp bu dosyaların geldiği gibi geri iade edilmesini söylüyorlar. Biz öyle öğrenmiş olduk. Cumhuriyet Halk Partisi grubu net tavır koyarak bu yolsuzlukla iç içe olan dosyaları reddetmiştir. İstanbul’da belediye başkanı yok. İstanbul’un kararları büyükşehir belediye başkanı vermiyor."





Canpolat ayrıca, söz konusu 5 dosya için mahkemeye gideceklerini söyledi.





‘ERDOĞAN’A İSTİFA MESAJI YOLLADI’





Kadir Topbaş’ın istifa ettiğini iddia eden CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, bu konuda yeni açıklamalarda bulundu: “Topbaş kendisine rağmen meclise bu dosyaların getirileceğini öğrenince belediye meclis toplantısına katılmadı. Eğer katılmış olsaydı kendisinin bypass edildiğini görecek ve kamuoyunun önünde istifa etmek zorunda kalacaktı. Dün AKP’nin belediye meclis üyeleri hülle yaparak, yeterli sayı olmadığı halde bu dosyaları Kadir Topbaş’ı bypass ederek geçirdiler. Kadir Topbaş bu 5 dosyanın kendisine rağmen geçirilmesi üzerine ABD’de bulunan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a istifa ettiği mesajını yolladı. Erdoğan bu bilgiyi aldıktan hemen sonra Kadir Topbaş’a ‘İstifa etmesin, beklesin, geliyorum’ talimatını verdi. Bunun üzerine Kadir Topbaş yakın çevresinde bulunan 3 arkadaşına ‘Tayyip Bey benim beklememi istiyor. Biraz daha bekleyeceğim; ama 5 Ekim’e kadar onlara süre veriyorum’ dedi. Kadir Topbaş böylece hem AKP grubuna hem AKP Genel Merkezi’ne bir anlamda rest çekti” dedi.





CHP İBB Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever de, 5 bin imar dosyasından yarısından fazlasında kendilerinin itirazı olduğunu söyledi.