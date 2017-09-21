Samanyolu Haber /Gündem / 'Kim bunlar, pankartta ne yazıyor?' /21 Eylül 2017 22:24

'Kim bunlar, pankartta ne yazıyor?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta müslüman toplumunun temsilcilerine hitap ettiği sırada protesto edildi. Protesto sürerken Erdoğan'ın korumalarıyla yaşadığı diyalog da kameralara yansıdı.

Erdoğan'ın ABD'deki protestoculara tepkisi kameralara yansıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti kapsamında New York şehrinde Müslüman toplumuyla buluşma programında konuşma yaparken protesto edildi.

Edinilen bilgiye göre; iki kişi ayağa kalkarak ve ellerinden pankartı açmaya çalıştı. O sırada yanında bulunanlar müdahale etti. Salonda kargaşa ve karışıklık yaşanırken iki kişi salon dışına çıkarıldı.
Kürsüde beklemeyi sürdüren Erdoğan, protestonun ardından “3-5 kendini bilmez, 3-5 salon teröristine bu toplantıyı feda etmeyelim” dedi.

“KİM BUNLAR”

Olay sırasında Erdoğan’ın korumaları ve danışmanlarıyla yaşadığı diyalog da kameralara yansıdı. Erdoğan'ın “Kim bunlar, pankartta ne yazıyor?” diye sorduğu duyuldu.

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