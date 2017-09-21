Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti kapsamında New York şehrinde Müslüman toplumuyla buluşma programında konuşma yaparken protesto edildi.







Edinilen bilgiye göre; iki kişi ayağa kalkarak ve ellerinden pankartı açmaya çalıştı. O sırada yanında bulunanlar müdahale etti. Salonda kargaşa ve karışıklık yaşanırken iki kişi salon dışına çıkarıldı.

Kürsüde beklemeyi sürdüren Erdoğan, protestonun ardından “3-5 kendini bilmez, 3-5 salon teröristine bu toplantıyı feda etmeyelim” dedi.





“KİM BUNLAR”





Olay sırasında Erdoğan’ın korumaları ve danışmanlarıyla yaşadığı diyalog da kameralara yansıdı. Erdoğan'ın “Kim bunlar, pankartta ne yazıyor?” diye sorduğu duyuldu.





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