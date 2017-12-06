Ne 17-25'ten önce ne de sonra...

Davutoğlu'ndan Reza Zarrab iddiasına yanıt





Davutoğlu'nun basın ofisinden yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:





''Temelsiz ve maksatlı bir iddia, bazı siyasilere de dayanarak basın organlarında gündeme getirilmiştir. Sayın Davutoğlu’nu tanıyanlarca asla ciddiye alınmayacak bu hayal ürünü senaryoların art niyetli kişilerce istismar edilmeye devam edilmesi üzerine kamuoyuna açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.





'GÜVENCE TALEBİ' YALAN





Amerika’da bir davada sanık iken tanık olarak ifade veren şahsın herhangi bir güvence talebi Sayın Davutoğlu döneminde Başbakanlığa intikal etmemiş, kendisinden böyle bir talepte bulunulmamıştır.





Ayrıca Sayın Davutoğlu’nun anılan şahısla 17/25 Aralık’tan önce de sonra da, doğrudan ya da dolaylı hiç bir teması, görüşmesi, iletişimi gerçekleşmemiştir.





Türkiye’yi daha önce farklı süreçlerle hedef alanların mevcut davayı da ülkemiz aleyhine kullanmak, milli iradeyi operasyonel amaçlarla tahakküm altına almak niyetlerine karşı uyanık olmak herkesin ortak vazifesidir.