Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Kılıçdaroğlu da dosyaya girdi! /06 Aralık 2017 15:33

Flaş! Kılıçdaroğlu da dosyaya girdi!

CHP eski Milletvekili Aykan Erdemir’in mal varlığına el konuldu. Erdemir hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye'den ABD'deki davaya "sahte delil ve belge götürdüğü" iddiasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı. Ayrıca dosyaya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olduğu bir fotoğraf da eklendi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski milletvekili Aykan Erdemir'in tüm mal varlığına el konulmasını talep etti. Talebi değerlendiren İstanbul Sulh Ceza Hakimliği Erdemir'in mallarına el konulmasına karar verdi. Kararda, Erdemir'in raporu Amerika'daki mahkemeye götürerek delil olarak kullanılmasını sağladığı, New York Bölge mahkemesinin tanık listesinde olduğu ve firari konumda olduğunu vurgulanarak şöyle denildi: “Şüphelinin atılı suçu işleyip işlemediği hususunda inceleme yapmak, mal varlığı değerlerinin işlenen bu suçtan kaynaklanmış olup olmadığının araştırılması ve mal varlığı değerlerini kaçırmalarının önlenebilmesi amacıyla atılı suçun işlendiğine dair bulgu ve emarelere ulaşılmış olması nedeniyle şüpheli Aykan Erdemir'in taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına, banka, şirketler ve diğer tüm kurumlar nezdindeki tüm hak ve alacaklarına, şirket hisselerine el konulmasına.”

KILIÇDAROĞLU’NUN FOTOĞRAFI DA DOSYADA

ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz ve eski CHP Milletvekili Aykan Erdemir'in de aralarında bulunduğu kişiler hakkındaki soruşturma dosyasına ilginç bir fotoğraf karesi girdi.



Fotoğrafta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olduğu gözüküyor. Fotoğrafın 17-25 Aralık soruşturmasından 13 gün önce yapıldığı belirtilen bir görüşmeden sonra çekildiği ifade ediliyor. Fotoğrafta, ABD'deki Hizmet Hareketi'ne yakın bir kuruluşun temsilcileri de yer alıyor. Hakkında yakalama kararı bulunan ve mal varlığına el konulan Aykan Erdemir'in, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu sivil toplum temsilcileri ile buluşturduğu iddiasının da soruşturma dosyasına girdiği belirtiliyor.

Öte yandan geçen hafta AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, CHP lideri hakkında suç duyurusu yapmıştı. Külünk bu suç duyurusu dilekçesiyle birlikte 66 sayfalık bir dosyayı da savcılığa vermişti. Bu dosya içerisinde de Erdemir soruşturması dosyasına giren Kılıçdaroğlu fotoğrafları da yer almıştı.

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