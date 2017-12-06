Suudilerin yolsuzluk operasyonu hasılatı: 100 milyar dolar

Suudi Arabistan'da aralarında prens ve bakanların da olduğu iki yüzden fazla kişiyi kapsayan yolsuzluk operasyonunun sona erdiği bildirildi. Reuters'a konuşan Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı Macid bin Abdullah el Kasabi, gözaltıların sona erip ermediği sorusuna, "Bildiğim kadarıyla böyle oldu" yanıtını verdi.

Bundan sonraki yolsuzluk olaylarına hükümetin sessiz kalmayacağını vurgulayan Bakan el Kasabi, bugüne kadar gözaltına alınan kişilerle yapılan anlaşmalar sonucu el konulan para miktarının 50 ile 100 milyar dolara ulaşabileceğini de belirtti. Kasabi "Bu para kesinlikle konut ve genel kamu ihtiyaçları için kullanılacak çünkü bu para halkın parasıdır. Kalkınma projelerinden başka hiçbir amaç için kullanılmayacak" dedi.