Perinçekçiler Zarrab'ın gidişiyle ilgili kelle istiyor

AKP'ye desteği ile bilinen Vatan Partisi'nin yayın organı Aydınlık, havuz medyasını geçti. Bir kaç gün önce Reza Zarrab'ın ABD'ye gitmesine kimin izin verdiğinin ortaya çıkarılması gerektiğini manşetine taşıyan Aydınlık bugün de 'Olağan şüpheliler' diyerek Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı hedef yaptı.







Birinci sayfasını neredeyse tamamen bu habere ayıran Aydınlık, bir şema çizdi ve üç ismi Zarrab davası nedeniyle 'suçlu' ilan etti. Aydınlık'a göre, "Rıza Sarraf ve Hakan Atilla'nın ABD'ye gidişi sorgulanırken AKP'de Bank Asya, Davutoğlu ve Babacan tartışması başladı. AKP'liler Davutoğlu ve Babacan'dan açıklama bekliyor."





GÜL'Ü KONUŞMADIĞI İÇİN SUÇLADILAR





Gazetenin Gül'e yönelik suçlamanın kaynağı ise Gül'ün konu hakkında konuşmaması. 'Gül'den yanıt yok' diyen gazete haberinde şöyle diyor: "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren 'ABD Atilla'ya karşı' davasına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı. Sorulan soru sonrası Gül'ün gerilmesi ise dikkatlerden kaçmadı."





ZARRAB'IN GİDİŞİNDEN DAVUTOĞLU'NU SORUMLU TUTTULAR





Eski Başbakan Davutoğlu'nu ise "Sarraf'a yol vermekle" suçlayan gazete şöyle yazdı: "Babek Zencani'nin İran'da tutuklanmasından sonra kendisine yönelik bir operasyon ihbarı alan Rıza Sarraf, Davutoğlu'nun Başbakan olduğu dönemde hükümetten güvence istedi. Davutoğlu seçimler öncesine denk gelen bu talebe soğuk yaklaştı. Güvenliğinden endişe eden Sarraf, FBI ile anlaşarak ABD'ye gitti."





Ali Babacan'a yönelik suçlaması ise Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun Halkbank'ın başına geçirilmesi:

"Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Halkbank'a Bank Asya'dan gelen 7 yöneticiden biri. Şubat 2014'te göreve başlayan Taşkesenlioğlu gelir gelmez Yönetim Kurulu üyesi yapıldı. Aynı gün de Genel Müdür olan Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile iş mülakatını yapan kişi, o dönem Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'dı."





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