Samanyolu Haber /Gündem / Perinçekçiler Zarrab'ın gidişiyle ilgili kelle istiyor /06 Aralık 2017 12:44

Perinçekçiler Zarrab'ın gidişiyle ilgili kelle istiyor

VP'nin yayın organı Aydınlık, Reza Zarrab davası nedeniyle Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı hedef gösterdi.

SHABER3.COM

AKP'ye desteği ile bilinen Vatan Partisi'nin yayın organı Aydınlık, havuz medyasını geçti. Bir kaç gün önce Reza Zarrab'ın ABD'ye gitmesine kimin izin verdiğinin ortaya çıkarılması gerektiğini manşetine taşıyan Aydınlık bugün de 'Olağan şüpheliler' diyerek Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı hedef yaptı.

Birinci sayfasını neredeyse tamamen bu habere ayıran Aydınlık, bir şema çizdi ve üç ismi Zarrab davası nedeniyle 'suçlu' ilan etti. Aydınlık'a göre, "Rıza Sarraf ve Hakan Atilla'nın ABD'ye gidişi sorgulanırken AKP'de Bank Asya, Davutoğlu ve Babacan tartışması başladı. AKP'liler Davutoğlu ve Babacan'dan açıklama bekliyor."

GÜL'Ü KONUŞMADIĞI İÇİN SUÇLADILAR

Gazetenin Gül'e yönelik suçlamanın kaynağı ise Gül'ün konu hakkında konuşmaması. 'Gül'den yanıt yok' diyen gazete haberinde şöyle diyor: "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren 'ABD Atilla'ya karşı' davasına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı. Sorulan soru sonrası Gül'ün gerilmesi ise dikkatlerden kaçmadı."

ZARRAB'IN GİDİŞİNDEN DAVUTOĞLU'NU SORUMLU TUTTULAR

Eski Başbakan Davutoğlu'nu ise "Sarraf'a yol vermekle" suçlayan gazete şöyle yazdı: "Babek Zencani'nin İran'da tutuklanmasından sonra kendisine yönelik bir operasyon ihbarı alan Rıza Sarraf, Davutoğlu'nun Başbakan olduğu dönemde hükümetten güvence istedi. Davutoğlu seçimler öncesine denk gelen bu talebe soğuk yaklaştı. Güvenliğinden endişe eden Sarraf, FBI ile anlaşarak ABD'ye gitti."

Ali Babacan'a yönelik suçlaması ise Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun Halkbank'ın başına geçirilmesi:
"Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Halkbank'a Bank Asya'dan gelen 7 yöneticiden biri. Şubat 2014'te göreve başlayan Taşkesenlioğlu gelir gelmez Yönetim Kurulu üyesi yapıldı. Aynı gün de Genel Müdür olan Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile iş mülakatını yapan kişi, o dönem Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'dı."

artigercek.com
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Perinçekçiler Zarrab'ın gidişiyle ilgili kelle istiyor Sonraki Haber >>

Aykan Erdemir'in Meclis'te euro saçtığı konuşma çok konuşulmuştu

Aykan Erdemir'in Meclis'te euro saçtığı konuşma çok konuşulmuştu

Böyle kritik dönemlerde neye dikkat etmeli?

Böyle kritik dönemlerde neye dikkat etmeli?

Cezaevinde hasta tutukluya işkence

Cezaevinde hasta tutukluya işkence

Zarrab'ın yakınları gözaltına alınıyor

Zarrab'ın yakınları gözaltına alınıyor

Halk oyunları ekibi Macaristan'a iltica etti

Halk oyunları ekibi Macaristan'a iltica etti

New York Times'a göre Sarraf'ın şu ana kadar söylediği en ilginç 5 şey

New York Times'a göre Sarraf'ın şu ana kadar söylediği en ilginç 5 şey

Hapisteki bebekler için Afrika'dan ses var

Hapisteki bebekler için Afrika'dan ses var

Evi aranan eski Cumhurbaşkanı intihar için çatıya çıktı

Evi aranan eski Cumhurbaşkanı intihar için çatıya çıktı

Sosyal medya Bahçeli'nin Reza ile ilgili u dönüşünü konuşuyor

Sosyal medya Bahçeli'nin Reza ile ilgili u dönüşünü konuşuyor

Bir kaçışın öyküsü...

Bir kaçışın öyküsü...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:44:19