NBA, Enes'i sansürleyen Türkiye Twitter hesabıyla bağlantısını kesti

Batı Konferansı Playoff serisinde, Denver Nuggets ve Portland Trail Blazers ile ikinçi maçta karşı karşıya geldi. Kanter'in takımı Portland parkeden 97-90 galip ayrılırken, Enes Kanter 15 sayı 9 ribauntla takımının en skorer ikinci ismi oldu. NBA kendi sosyal medya hesabında Portland'a maçı getiren isimleri duyururken Enes Kanter'i de yazdı ancak NBA Türkiye sayfası, benzer paylaşımda diktatör korkusuyla Kanter'e yer vermeden, diğer skorer isimleri listeledi.



Tepkiler üzerine bir açıklama yapan NBA yetkilileri, Türkiye Twitter hesabını yöneten şirketle bağlarını kestiğini duyurdu.

NBA Komisyon üyesi vekili ve Operasyon Direktörü Mark Tatum, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye'deki basketbol izleyicileri Enes Kanter'in yer aldığı bütün maçları izleyebilirler. NBA'in Türkçe Twitter hesabı yerel bir şirket tarafından yönetiliyor ve bu ilişkiyi sonlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.





'ENES'İN YANINDAYIZ'





Amerikan Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği (NBPA) tarafından yayınlanan bir diğer açıklamada ise, birliğin 'inançları ve savundukları ilkeler için öne çıkan bütün oyuncularını desteklediği' bildirilerek, "Enes'ni yanındayız ve bütün oyuncular olarak ona adil ve saygılı davranıldığından emin olmak için çalışacağız" denildi.