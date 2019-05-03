Samanyolu Haber /Medya / Dilber Ay'ın ölüm sebebi kalp değil 'tırnak'mış /03 Mayıs 2019 11:23

Dilber Ay'ın ölüm sebebi kalp değil 'tırnak'mış

30 Nisan'da hayatını kaybeden ses sanatçısı Dilber Ay’ın eşi İbrahim Karakaş, Ay’ın asıl ölüm sebebini açıkladı.

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İbrahim Karakaş, yapılan açıklamaların ve basında yer alan haberlerin aksine Dilber Ay’ın kalp krizinden değil ayak tırnağını keserken iltihap kaptığını ve ölüm sebebinin bu olduğunu belirtti.

Ankara’da akraba ziyareti sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden sanatçı Dilber Ay, Düzce’de toprağa verildi.

"ÖLÜM SEBEBİ KALP KRİZİ DEĞİL"

Bir TV programına telefonla bağlanan İbrahim Karakaş, eşinin ölüm sebebinin kalp krizi olmadığını, ayak tırnağını keserken iltihap kaptığını ve ölüm sebebinin de bu olduğunu söyledi.

İbrahim Karakaş, ayrıca 'Söylemezsem Olmaz' programına telefonla bağlanmış ve şunları söylemişti: “Türkiye Cumhuriyeti’nin başı sağ olsun. Anamı, babamı, kardeşimi, yarimi kaybettim. Dizlerinden tedavi görüyordu. Stres yaptı, ‘yürüyemeyeceğim’ diyordu. Kendisini stresten yedi bitirdi. Garipliği ile geldi, garipliği ile gitti.”
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