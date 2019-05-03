Samanyolu Haber /Spor / NBA’in Türkiye hesabı ‘Erdoğan korkusundan’ Enes Kanter’i sansürledi /03 Mayıs 2019 00:10

NBA’in Türkiye hesabı ‘Erdoğan korkusundan’ Enes Kanter’i sansürledi

NBA Yarı Finalleri’nden takımı Portland Trail Blazers’in deplasmanda Denver Nuggets Trail 97-90 yendiği maçta büyük bir performans sergileyen Enes Kanter, NBA’in Türkiye hesabı tarafından sansürlendi.

SHABER3.COM

NBA Yarı Finalleri’nden takımı Portland Trail Blazers’in deplasmanda Denver Nuggets Trail 97-90 yendiği maçta büyük bir performans sergileyen Enes Kanter, NBA’in Türkiye hesabı tarafından sansürlendi. Maçta takımın en iyi performans gösteren 2. oyuncusu olan Kanter, maçta 15 sayı, 9 ribaunt ve 1 asist ortalaması ile oynadı.

NBA’in genel hesabı Blazers en iyi performans gösteren 5 oyuncusu alt alta yazarak twitten paylaştı. NBA’in Türkiye hesabı da aynı twiti Türkçe alıntıladı. Fakat tek bir farkla. Bu sefer Enes Kanter’in ismi twitten tamamen silinmiş ve fotoğrafları kaldırılmıştı.
 
Bu duruma tepki gösteren Kanter, twitter hesabından “Bu gece burada yalnızca bir Türk oyuncu var ve Türkiye NBA hesabı beni sansürledi.” dedi. Hükümetin Türkiye’de insanları kontrol ettiğini ve bunun bir problem olduğunu dile getiren Kanter, “Resmi NBA buna nasıl izin verebilir?” diye sordu.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber NBA’in Türkiye hesabı ‘Erdoğan korkusundan’ Enes... Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:42:05