NBA’in Türkiye hesabı ‘Erdoğan korkusundan’ Enes Kanter’i sansürledi

NBA Yarı Finalleri’nden takımı Portland Trail Blazers’in deplasmanda Denver Nuggets Trail 97-90 yendiği maçta büyük bir performans sergileyen Enes Kanter, NBA’in Türkiye hesabı tarafından sansürlendi. Maçta takımın en iyi performans gösteren 2. oyuncusu olan Kanter, maçta 15 sayı, 9 ribaunt ve 1 asist ortalaması ile oynadı.





NBA’in genel hesabı Blazers en iyi performans gösteren 5 oyuncusu alt alta yazarak twitten paylaştı. NBA’in Türkiye hesabı da aynı twiti Türkçe alıntıladı. Fakat tek bir farkla. Bu sefer Enes Kanter’in ismi twitten tamamen silinmiş ve fotoğrafları kaldırılmıştı.

Bu duruma tepki gösteren Kanter, twitter hesabından “Bu gece burada yalnızca bir Türk oyuncu var ve Türkiye NBA hesabı beni sansürledi.” dedi. Hükümetin Türkiye’de insanları kontrol ettiğini ve bunun bir problem olduğunu dile getiren Kanter, “Resmi NBA buna nasıl izin verebilir?” diye sordu.







