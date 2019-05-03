Vaziyet kötü, bankalar duvara toslayabilir

SAMANYOLUHABER- Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Türk Lirası’nın 2019 yılı başından bu yana yüzde 10’dan fazla değer kaybettiğini belirterek, piyasadaki oynaklığın yatırımcıların bankalara dair endişelerini artırdığını kaydetti.





S&P, bankaların uluslararası piyasadan borç bulmakta zorlandığını ve kısa vadede borçlarını ödeyemez hale gelebileceğine dikkati çekti







S&P, Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kaybetmeye devam ettiğini vurguladı.





TL YÜZDE 35’TEN FAZLA DEĞER KAYBETTİ





S&P raporunda, RatingsDirect'e de atıf yapıldı: “Raporda belirtildiği üzere yatırımcılar TL'nin yılbaşından bu yana yüzde 10'dan fazla düşmesi ve 2018 başından beri yüzde 35'ten fazla değer kaybetmesiyle (29 Nisan itibarıyla) kısmen kurda devam eden değer kaybından ürktü.”





31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’nin akabinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin İstanbul’da kaybettiği seçimi iptal ettirmek teşebbüsleri S&P’nin dikkatinden kaçmadı.





SEÇİM İPTALİ İHTİMALİ YATIRIMCIYI ÜRKÜTTÜ





“Siyasi belirsizlik, özellikle yerel seçim sonuçlarının akabinde (yatırımcıların ürkmesinde) rol oynadı.” ifadesi kullanılan S&P raporunda, Türkiye ekonomisinin krizde (resesyonda) olduğu vurgulandı.





Raporda bankaların vaziyetinin giderek kötüleştiğine işaret edilerek şu tespitlere yer verildi:





*Türkiye’de bankaların varlık kalitesi hızla kötüleşiyor. Bu da bankaların kârlılıklarını ve eninde sonunda sermaye pozisyonlarında gerginlik oluşturabilir.





*Bankalar piyasa türbülansına ve kurdaki değer kaybına karşı yüksek derecede kırılgan.





“BANKALAR BORCUNU ÇEVİREMEYEBİLİR”





*Bunun sebebi Türkiye ekonomisindeki yüksek dolarizasyon, bankaların dış fonlamaya bağlılığı ve toplam finansman içerisinde kısa vadenin payının yüksek olması.





*Sonuç olarak biz yatırımcı güveni eksikliğinin Türk bankalarının sermaye piyasalarına erişimini sınırlamayı sürdüreceğini düşünüyoruz.





*Bankalar gelecek birkaç çeyrekte kısa vadeli borçlarını tam olarak çeviremeyebilir.





REFORM PAKETİ YATIRIMCIYI İKNA ETMEDİ





Yatırımcıların akıl hocası” S&P, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 10 Nisan’da power point sunumla açıkladığı reform paketinin zayıflığını bir kere daha vurguladı.





S&P şunu kaydetti: “Reform paketinde birçok detayın hâlâ belirsiz olması sebebiyle büyük bir uygulama riski görüyoruz ve şu aşamada piyasa katılımcılarını ikna etmek için yetersiz kaldı.”