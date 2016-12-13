"Namertçe, soysuzca..."





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 12 Haziran 2016 tarihinde partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından Sheraton Otel'de düzenlenen geleneksel iftar programında yaptığı konuşmada parti içi muhalefetin 'başkanlığa destek' eleştirilerine yanıt vermişti.





Bahçeli konuşmasında, "Bizim Saray ile anlaştığımız namertçe söylendi. İlk aşamada partili cumhurbaşkanlığına evet dediğimiz, başkanlık sistemine sıcak baktığımız soysuzca iddia edildi. Hatta benim cumhurbaşkanı kanalıyla Saray'da buluştuğum, bir evde görüştüğüm, kurultayın yapılmamasına karşılık başbakanlığa tamam dediğim, yeni anayasa boyun eğidiğim, fısıltıdan öte yüksek sesle ifade edildi" ifadelerini kullanıyor.





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