Samanyolu Haber /Gündem / Namertçe, soysuzca... /13 Aralık 2016 15:29

Namertçe, soysuzca...

AKP'yle birlikte 'partili cumhurbaşkanlığı' adı altında başkanlık sistemini getirmek için kolları sıvayan MHP lideri Bahçeli'nin 6 ay önce yaptığı konuşma gündeme geldi.

Namertçe, soysuzca...

"Namertçe, soysuzca..."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 12 Haziran 2016 tarihinde partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından Sheraton Otel'de düzenlenen geleneksel iftar programında yaptığı konuşmada parti içi muhalefetin 'başkanlığa destek' eleştirilerine yanıt vermişti. 

Bahçeli konuşmasında, "Bizim Saray ile anlaştığımız namertçe söylendi. İlk aşamada partili cumhurbaşkanlığına evet dediğimiz, başkanlık sistemine sıcak baktığımız soysuzca iddia edildi. Hatta benim cumhurbaşkanı kanalıyla Saray'da buluştuğum, bir evde görüştüğüm, kurultayın yapılmamasına karşılık başbakanlığa tamam dediğim, yeni anayasa boyun eğidiğim, fısıltıdan öte yüksek sesle ifade edildi" ifadelerini kullanıyor.

İleri Haber
<< Önceki Haber Namertçe, soysuzca... Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

"Rejimi değiştirecekseniz orada oy değil yürek tartılır..."
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:31:19