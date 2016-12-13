Samanyolu Haber /Dünya / Trump'ın dışişleri bakanı belli oldu /13 Aralık 2016 15:18

Trump'ın dışişleri bakanı belli oldu

ABD'nin 20 Ocak'ta görevi devralacak başkanı Donald Trump'ın, dışişleri bakanlığı koltuğu için Exxon Mobil Genel Müdürü Rex Tillerson'ı seçtiği kesinleşti.

SHABER3.COM

Trump geçiş ekibi tarafından dağıtılan açıklamada Tillerson için "Azmi, geniş deneyimi ve jeopolitik konusundaki derin anlayışı onu Dışişleri Bakanlığı için mükemmel bir seçim haline getiriyor. Bölgesel istikrarı destekleyecek ve ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarının özüne odaklanacak" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca "Dünyadaki yetenekli iş adamları ve uluslararası oyunculardan biri olan Tillerson, kariyeri boyunca sayısı 70 binden fazla olan çalışanlarının işlerini korudu. Dışişleri Bakanı olarak o Amerika'nın ulusal çıkarlarının etkin ve zeki savunucusu olacak. O, Amerika'nın güvenliğini ve dünyadaki duruşunu zayıflatan ve yıllar boyu uygulanan yanlış dış politikaları geri çevirmeye çalışacak" denildi.
<< Önceki Haber Trump'ın dışişleri bakanı belli oldu Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

"Rejimi değiştirecekseniz orada oy değil yürek tartılır..."
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:28:58