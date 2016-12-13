Trump'ın dışişleri bakanı belli oldu

Trump geçiş ekibi tarafından dağıtılan açıklamada Tillerson için "Azmi, geniş deneyimi ve jeopolitik konusundaki derin anlayışı onu Dışişleri Bakanlığı için mükemmel bir seçim haline getiriyor. Bölgesel istikrarı destekleyecek ve ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarının özüne odaklanacak" ifadelerini kullandı.





Açıklamada ayrıca "Dünyadaki yetenekli iş adamları ve uluslararası oyunculardan biri olan Tillerson, kariyeri boyunca sayısı 70 binden fazla olan çalışanlarının işlerini korudu. Dışişleri Bakanı olarak o Amerika'nın ulusal çıkarlarının etkin ve zeki savunucusu olacak. O, Amerika'nın güvenliğini ve dünyadaki duruşunu zayıflatan ve yıllar boyu uygulanan yanlış dış politikaları geri çevirmeye çalışacak" denildi.