Muhbir imam Hollanda'dan kovuldu

Hollanda Dışişleri Bakanı bert Koenders, Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı Yusuf Acar’ı ülkede istenmeyen kişi ilan etti. Koenders, Acar’dan hemen Hollanda’yı terk etmesini istedi





Hizmet Hareketi’ne ve gönüllerine yönelik istihbari çalışmalar yaparak elde ettiği fişlemeleri Ankara’ya gönderen, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliğine bağlı Din İşleri Ataşesi Yusuf Acar artık Hollanda’da istenmeyen kişi…





Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, yapılan açıklamada istihbarat çalışması yapan Din İşleri Ataşesi’nin Türkiye’ye dönmesini istedi.





İSTİHBARAT ÇALIŞMASI





Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, 38 ülkedeki din görevlilerine, ‘bulundukları ülkelerdeki Hizmet Hareketi’ne bağlı kişi ve kuruluşlar hakkında istihbarat çalışması yapmaları’ talimatı, Hollanda’nın sert tepki gördü. Hollanda’da muhalefetteki Hıristiyan Demokrat Parti (CDA), Hizmet Hareketi’ne bağlı kişi ve kuruluşlarla ilgili istihbarat çalışması yapan Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği Din İşleri Ataşesi Yusuf Acar’ın sınır dışı edilmesini talep etmişti.





DE TELEGRAAF GÜNDEME GETİRDİ





Ülkenin en çok satan gazetesi De Telegraaf, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği Din İşleri Ataşesi Yusuf Acar tarafından hazırlanan ve TBMM Darbe Komisyonu’nda da ele alınan rapora yer verdi. De Telegraaf’ın haberine göre, Hizmet Hareketi’ne yakın kişi ve kuruluşlara ait isimlerle bilgilerin yer aldığı raporda, ülkenin köklü partilerinden CDA’ya yönelik suçlamalar yer aldı. Raporda partiden “Fethullahçıların kalesi” diye söz edildi. CDA milletvekillerinin, Mecliste Türkiye ve Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında olumsuz görüşler içeren önergeler verdikleri savunuldu.Yusuf Acar, De Telegraaf gazetesine yaptığı açıklamada böyle bir çalışma yaptığını doğruladı. Bu gelişme üzerine Türk Büyükelçi Hollanda Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmış, Hollanda’nın tepkisi iletilmişti. CDA Genel Başkanı Sybrand Buma, Din İşleri Ataşesi ve Hollanda Diyanet Vakfı Başkanı Acar’ın sorumluluğunun kesinleştiğini belirtti ve Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders’tan Türk ataşenin sınır dışı edilmesini istemişti.





MURAT KANİ – LAHEY