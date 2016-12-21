Samanyolu Haber /Dünya / Rus Basınında Türkiye'ye güvenlik önlemleri eleştirisi /21 Aralık 2016 16:01

Rus Basınında Türkiye'ye güvenlik önlemleri eleştirisi

Karlov suikastinin ardından Rus basını diplomatlara yönelik uygulanan güvenlik önlemlerini tartışmaya başladı. Uzmanlara göre Türkiye'deki önlemler yetersiz.

Rus Basınında Türkiye'ye güvenlik önlemleri eleştirisi



Büyükelçi suikastinin ardından Rus basını yaşanan olaydaki güvenlik zaafiyetlerini tartışmaya başladı. 

Kommersant Gazetesi'nde yer alan Natalya Jdanova imzalı makalde, Viyana Sözleşmesi'ne göre diplomatların güvenliklerinin ev sahibi ülke tarafından sağlanması gerektiğine vurgu yapıldı. 

Irak, Suriye ve Afganistan gibi terör tehlikesinin yüksek olduğu bölgelerde elçilere yönelik özel korumalar gerektiğine vurgu yapılan yazıda Yemen ve Ürdün'de büyükelçilik görevi yürütmüş olan eski diplomat Aleksandır Kalugin'in sözlerine yer verildi. Kalugin, Kabil'de Rus diplomatları özel birliklerin koruduğunu ve zırhlı araçların da eskortluk yaptığını söyledi. Kalugin ayrıca Rus diplomatların korunması için Rusya'dan özel istihbarat birliklerinin de gönderilebildiğine değindi. 

Makalede Alfa Uluslararası Özel Kuvvetleri Derneği Başkanı Sergey Gonçarov'un görüşlerine de yer verildi. Gonçarov, Türkiye örneğinde bu önlemlerin yeterli olmadığını söyledi. 

Yazıda yüzden fazla ülkede Rus elçiliklerinin bulunduğu ve görevli diplomatlar için ilave koruma önlemlerinin alınması gerektiği ifade edildi. 
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