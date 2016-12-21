Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Moskova Çavuşoğlu'nu yalanladı /21 Aralık 2016 17:05

Flaş! Moskova Çavuşoğlu'nu yalanladı

Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesinin arkasında kimin olduğu konusunda, Moskova'nın "hâlâ kesin yargıya varmadığı" resmen açıklandı. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Büyükelçi saldırısının failinin kim olduğunu söylemek için erken" denildi.

Rus Büyükelçi Andrey Karlov böyle vuruldu

Moskova Çavuşoğlu'nu yalanladı

Kremlin açıklaması, sözcü Dmitry Peskov’dan geldi. Peskov, kendisine Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun saldırının arkasında F...’nün olduğuna, bunun “hem Türkiye, hem de Rusya tarafından bilindiğine” ilişkin haberlerin sorulması üzerine, şu yanıtı verdi; “Suikastı kimin gerçekleştirmiş olabileceğine ilişkin bir sonuca varmak için çok erken…”



“ANKARA’NIN PRESTİJİNE DARBE”

RIA haber ajansında açıklamaları yer alan Peskov, Rus Büyükelçi’nin Ankara’da öldürülmesiyle ilgili olarak, “Bu kesinlikle ülkenin prestijine bir darbedir” dedi.

AKP, EL NUSRA'YI KORUMAYA ÇALIŞIYOR

AKP, Büyükelçi’nin öldürülmesinden 24 saat sonra, failin Cemaat bağlantılı olduğu iftirasını atmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na atfen, “hem Rusya, hem de Türkiye, Büyükelçi saldırısının arkasında F...’nün olduğunu biliyor” bilgisini paylaşmıştı.

Dışişleri kaynakları bu bilgiyi, Çavuşoğlu’nun Kerry ile yaptığı telefon görüşmesine istinaden paylaşmış, Türk Bakan’ın Amerikalı muhatabına “hem Ruslar, hem de biz, saldırının arkasında FETÖ’nün olduğunu biliyoruz” dediğini aktarmıştı.

Saldırıyı El Nusra üstlenmişti...


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