Düzceli köylünün AKP'ye isyanı







Düzce Belediyesi’nin Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin mahkeme kararına rağmen kullanılmak istenmesine halk tepki gösterdi.





Hecinler-Esençam mevkiine yapılan çöp depolama alanı ile ilgili ÇED raporuna karşı açılan idari davayı Hecinler köylüleri kazanmıştı. Belediyenin, Danıştay’a yaptığı itiraz da kabul edilmemiş ve konu kapanmıştı. Köylüler daha önce tesisin kullanılmasını engellemek için direniş çadırı kurmuş, mahkemenin sonuçlanmasının ardından belediyenin alanın kullanılmayacağına dair söz vermesi üzerine çadırı kaldırmıştı.





Ancak belediye, 4 Kasım’da aldığı yeni ÇED raporuyla alanı tekrar kullanmak istedi. Yeni ÇED raporunun İSKİ’nin su havzaları yönetmeliğini değiştirtmesi üzerine alındığı öğrenildi. Ancak köylüler alınan yeni ÇED raporuna da dava açtı.





KÖYLÜLERİN ÜZERİNE ÇÖP KAMYONU SÜRÜLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI





Belediye Çamköy civarına yeni bir çöp depolama alanı yapacağını söyledi. Bunun için geçecek 8 ay sürede Hecinler mevkiindeki çöplüğü kullanmak istedi. Geçtiğimiz hafta belediye araçları tesise çöp dökmek için gelince karşılarında köylüleri buldu. Köylüler izin vermek istemeyince araçlar köylülerin üzerine sürüldü ve 4 kişi yaralandı. Bu olayların ardından Vali Zülkif Dağlı arabulucu olarak köylülerle görüştü. Görüşmede vali, belediyenin 8 ay müsaade talebini yineledi ancak köylüler teklifi kabul etmedi.





Olaylar hakkında Düzce Öncü TV'ye bilgi veren köyün sakinlerinden Fatih Tok, belediye araçlarının geldiği gün muhtarın kendisini aradığını ve kısa bir sürede organize olup araçların geçişine izin vermediklerini söyledi. Tok, “Araçlarla insanları yaralayıp sürükleyenler bölgedeki taş ocağı şantiyesine doğru kaçmış” dedi. Fatih Tok, tesis kullanıldığında köy halkının buradaki kokudan çok rahatsız olduğunu söyledi. Köylüler, “Kararlıyız yaşam alanımızı savunmaya devam edeceğiz” dedi.





HECİNLER SAKİNİ MUSTAFA KALYON: VERDİĞİMİZ OYLAR HARAM ZIKKIM OLSUN





Hecinler’de katı atık tesisine çöp kamyonlarını sokmamak için 2 gün önce başlattığı nöbet kar ve soğuğa rağmen devam ediyor. Genci yaşlısı, kadını erkeği ile nöbet tutan vatandaşlar hem siyasilere hem idareciler veryansın ettiler.





Köylerinden AKP'ye yüzde 90 oy çıktığını söyleyen köylülerden Mustafa Kalyon ise hem Düzceli Bakan Faruk Özlü'ye hem de AKP'li vekillereve AKP'li Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'e tepki gösterdi.





Kalyon şöyle konuştu: "Bu millete bu ızdırabı çektirmeye ne hakkın var. Bir kişi yüzünden burada binlerce çiftçinin eziyet çekmeye ne hakkı var. Bu kadınlarımızın çektikleri ızdıraba ne hakkı var. Bir tek belediye reisi için. 'Yeter' diyoruz, yeter! Büyüklerimiz yeter! Biz size yüzde 90 oy verdik dört dönem. Bu oylarımız size zehir zıkkım olsun. Haram olsun! Nerede büyüklerimiz, nerede miletvekillerimiz? Bir de içimizden Bakan çıktı, nerede Bakanımız? Nerede cumhurbaşkanımız, nerede başbakanımız? Bize sahip çıkan kimse yok mu? Biz insan değil miyiz? Bu reis bu çöpü döküyor. 'Ahmak köylünün başına çöpü döktüm' diye bir de bizimle alay etti. Bunu bizim kulaklarımız duydu. Cumyeri'nde (Başkan Keleş'in köyü) o kadar boş alan var. Cumayeri'ni cennetlik yaptın. Gelip bizim ızdırabımızı dinledin mi? Belediye reisi, sen bizi ayağına çağıracak kadar büyük adam olamazsın. Biz senin ayağına gitmeyiz. Sen biizm ayağımıza geleceksin. Yeter! Adam olana, insan olana bu sözer yeter! Artık bu arabaları buradan çeksinler. Lütfen! Bunsan sonra olacak olaylardan o sorumludur."





ÇÖP NÖBETİ DEVAM EDİYOR





Hecinler'de geçen yıl olduğu gibi çöp nöbeti başladı. 2 gündür nöbet tutan vatandaşlar hem idareciler hem siyasilere oldukça öfkeliler. Köyde Zabıtaların halkın üzerine araç sürmesinin yankıları hala devam ederken, olayı yaşayan vatandaşların tepkisi de devam ediyor.





Gece gündüz nöbet tuttuklarını söyleyen vatandaşlar, “ karda soğukta çile çekiyoruz” derken, katı atık tesisi yetkilisinin geldiğini söyleyen vatandaşlar, kendilerinden 8 ay ile 15 ay izin istediklerini belirttiler. 1 yıldır aynı şeyleri yaşadıklarını söyleyen kadınlar ise, “ artık bıktık, devlet büyüklerimizden, milletvekillerimizden, bakanımızdan, il teşkilatımızdan, yüzde 96 oy çıkan Ak Parti'den yardım bekliyoruz.” derken AKP'li 3 Düzce Milletvekilinden hiç birinin kendileri ile görüşmeye gelmediğini ifade ettiler.





"Bu köyde yaşayanlar insan değil mi” diyen kadınlar da idareci ve siyasilerden şikayetçi oldular. Belediye Başkanı Keleş'e çağrıda bulunan kadınlar, “Buyursun gelsin soframıza otursun, yemek kokusu mu çöp kokusu mu alınıyor görsün” diye konuştular. Seçim dönemlerinde oy toplamak için kapı kapı dolaşan AKP’nin nerede olduğunu sorgulayan vatandaşlar, “oydan sonra bu millet ölüyor” şeklinde konuştular.





MAHMUT TANAL'A ALKIŞLI DESTEK





Vatandaşlar tepkilerini dile getirirken, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Meclis'te Düzce Milletvekili Fevai Arslan’a Hecinler’i sorduğu videoyu izlediler, Tanal’ın “ Hodri meydan hadi Hecinler’e girebiliyor musun” şeklindeki sözlerini alkışladılar.





“Düzceli vekillerimizi istiyoruz” buraya diyen vatandaşlar, gelip halkın derdini dinlemelerini istediler. Kurdukları barakanın içindeki sobayla ısınmaya çalışan kadınlar “ bu karda gelsinler rezilliğimizi görsünler” dediler.





Hecinler Köyü sakinlerinden olan Ahmet Kalyon, çöp sorunu için siyasilere çağrıda bulundu, bu sorunun çözülmemesi halinde çok vahim olaylar olacağından korktuğunu söyledi.





Kalyon, " 2 günden beri halk burada bekliyor. Ben Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan, milletvekillerinden, Valimizden bu çöpe çözüm bulunmasını istiyorum yoksa ileriye doğru çok vahim olayların olacağını düşünüyorum. Halk bu karın yağmurun altında, bu halka da yazık. Cumhurbaşkanımız, köylü milletin efendisidir diyor, bizde efendilik kalmadı. Bunlar Türk Milletinin üzerine araba sürüp ezmeye çalışıyorlar, bu duyulmamış, hazmedilecek bir olay değil. Yazın buralar dolardı, çöp geldi geleli kimse gelmez oldu. Bu dereden çocuklar hasta oluyor, sulama yapıyoruz, sebze yetiştiriyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına ben buradan bizzat seslendim, 'bizi zehirlediler sıra sizde' dedim.” şeklinde konuştu.





Kaynak: ABC Gazetesi