İktidar devrilince destekçileri 'oligark işadamları' ülkeyi bir gecede terk etti









Ülkede bir haftadan bu yana süregelen çifte hükümet krizi, dün oligark Vladimir Plahotniuk’un desteklediği Pavel Filip hükümetinin çekilmesiyle normalleşme işareti veriyor.





Ne var ki Pavel Filip’in istifası, oligark çevrelerde büyük telaşa neden oldu. Dün akşam saatlerinde Kişinev havaalanında olağanüstü hareketlilik yaşandı. Havaalanına inen 6 özel uçaktan üçü, kısa süre sonra yeniden havalandı. Moldova medyasının araştırmalarına göre, özel jetler kısa aralıklarla Moskova, Londra ve Odesa’ya uçtu.





Dalaman’dan gelip yolcuları Moskova’ya götürmüş





Gazete haberlerine göre, Dalaman havaalanından gelip Moskova’ya devam eden Bombardier tipi uçakta 6 yolcu yer alıyor. İkinci uçağın 2 kişiyle Londra’ya gittiği belirtilirken, üçüncü uçağın Odesa’ya indiği kaydediliyor.













Özel jetlerle ülkeyi terk edenler arasında Vladimir Plahitniuk ile İlan Şor ailesinin olduğu ileri sürülüyor. Nitekim, Demokrat Parti (PDM) tarafından gece yarısı yapılan açıklamayla, Plahotniuk’un ülkeden ayrıldığı doğrulandı. Spekülasyonların önüne geçmek için yapıldığı kaydedilen açıklamada, ‘’Plahotniuk, birkaç günlüğüne ailesinin yanına gitti.’’ denildi.





Moldovalı oligarkın ayrıldığı eşi ve çocuklarının İsviçre’de yaşadığı biliniyor.





1 milyar euro hortumlayan Şor ailesi de kaçmış





TV 8 kanalı, Şor ailesinin de ülkeden ayrıldığını ileri sürdü. Şor ailesi, bankalardan hortumlanan 1 milyar euroluk yolsuzluk skandalıyla ilişkilendiriliyor.













Siyasi kriz geçen hafta zirveye çıktı





24 Şubat’taki parlamento seçimlerinden beri siyaset sahnesinde suların durulmadığı ülkede, kriz son bir haftada zirve yapmıştı. Ülkede, geçen cumartesi AB yanlısı ittifak ile cumhurbaşkanı İgor Dodon’un desteklediği Rus yanlısı parti hükümet kurmuştu. Ancak Dodon’dan parlamentoyu feshetmesini isteyen Anayasa Mahkemesi, bu hükümeti geçersiz saymış, görevdeki Pavel Filip hükümetinin 6 Eylül’deki erken seçime kadar devamına karar vermişti.





Maia Sandu hükümeti işbaşı yaptı





Dün Pavel Filip’in istifasından sonra, bu sabah Batı yanlısı Maia Sandu hükümeti, kabinedeki ilk toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Dodon ise, Anayasa Mahkemesi’ne çağrıda bulunarak, kararlarını düzeltmesini istedi.









Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon

Aralık ayında gerçekleşen sürpriz istifalardan sonra, Anayasa Mahkemesi’ne oligark Plahotniuk’a yakın isimler üye olarak atanmıştı. Plahotniuk, devletin kritik noktalarına kendisine yakın isimleri yerleştirmekle suçlanıyor. Hafta başında görevden alınan Yolsuzlukla Mücadele Kurumu ve Devlet İstihbarat Kurumu başkanlarının Plahotniuk’un adamları olduğu belirtiliyor. Geçen yıl Türk öğretmenler, İstihbarat Kurumu elemanlarınca hukuksuzca MİT’e teslim edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ekim’deki Kişinev ziyaretinde Vladimir Plahitniuk’la başbaşa görüşmüştü.