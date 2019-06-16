Kanadalılar Yunanistan’daki mülteciler için kampanya başlattı

Kanada’da 12 yıl önce kurulan Intercultural Dialogue Institute (IDI)’nin Calgary şubesi Yunanistan’daki mülteciler için bir yardım kampanyası başlattı. Online bilet satarak toplanan yardım miktarı, yarın gerçekleştirilecek organizasyonla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
IDI Calgary Şubesi Başkanı Taner Koçyiğit, “Kampanyaya birçok Kanadalı da destek veriyor. Kanadalı dostlarımızı da hem bilgilendirmek hem de yardımları sahipleriyle buluşturmak amacıyla yarın bir kahvaltı düzenleyeceğiz” dedi.
Programın Calgary saatiyle 10.00-12.00 arasında gerçekleşeceğini belirten Koçyiğit şöyle devam etti: “Programa Calgary şehrinde bulunan 45 Türk, yaklaşık 50’ye yakın Kanadalı aile katılacak. Programda Yunanistan’daki mültecilerle canlı video bağlantısı yapacağız. Bize gönderdikleri hikayelerini anlatan videoları izleteceğiz ve farkındalık oluşturmaya çalışacağız”.
KANADALI ÇİFT: ELİMİZDEN GELENİ YAPMAK İSTİYORUZ
Sosyal medyada yayınladıkları video ile herkesi desteğe çağıran Sidney-Cliff Courtice çifti, mesajlarında mültecilerin güvenli bir şekilde yeni evlerine geçmeleri için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını, bu nedenle IDI’nin bağış toplama kahvaltısına katılacaklarını ve herkesi de bu kampanyaya destek olmaya davet ettiklerini söyledi. Uzun yıllardır Calgary’de yaşayan kariyer uzmanı ve mühendis olan çift, mülteciler için üzüldüklerini de ifa de etti.
Calgary Üniversitesinden Dinler Tarihi Profesörü Prof. Wes Thiessen de kampanyanın destekçileri arasında bulunuyor.
KAPI KAPI DOLAŞIP ÇİKOLATA SATAN ÇOCUKLAR DA KAMPANYAYA DESTEK OLDU
Calgary’de yaşayan mülteci ailelerin çocukları…
Kampanyaya ayrıca 10-14 yaşları arasında çocuklar da kapı kapı dolaşarak çikolata satıp topladıkları 150 dolar ile katkıda bulunmuş. Taner Koçyiğit, “Çocuklar dün getirip bana verdiler parayı, büyük bir heyecanla bunları Yunanistan’a göndermek istiyoruz diye. Biz de onlar adına bilet aldık. Çok sevindiler. Ayrıca Ramazan boyunca kumbaralarına para attılar. Onları da Yunanistan’a gönderilmek üzere bize teslim ettiler. Tüm kumbaralar bayramda tartıldı ve çocuklara hediye verildi. En ağır kumbara sahibine özel hediye verildi” dedi.
Bugüne kadar 150 biletin satıldığını ve toplanan miktarın en uygun şekilde sahiplerine ulaştırılabilmesi için Kanada’nın Toronto şehrinde faaliyet gösteren Northern Lights Relief Foundation ile işbirliği yaptıklarını belirten Koçyiğit,
“Dünyanın farklı ülkelerinden bilet alanlar oldu. Parayı online bilet satarak topluyoruz. Eventbrite davetiye programı üzerinden. Başka para verme imkanı yok. Destek olmak isteyenler sadece kredi kartı ile online bilet satın alarak destek olabilirler” ifadelerini kullandı.
MİLLİ MESLEĞİMİZ ÜBER YAPIYORUM
Kanada’nın en büyük dördüncü şehri olan Calgary’de dünyanın farklı ülkelerinden iltica eden birçok mülteci yaşıyor. Özellikle bu sayıda son 3 yılda artış olmuş.
Şubat 2017’de Pakistan’dan Kanada’ya göç eden Taner Koçyiğit, 14 yıl yaşadıkları Pakistan’da vizeleri iptal edilince zorunlu göçe maruz kaldıklarını ifade ediyor. Bosna’ya bırakmak zorunda kaldığı ailesi ise ancak bir yıl sonra yanına gelebilmiş.
Calgary’de devlet kurumlarında birkaç dilde tercüman olarak da çalışan Koçyiğit, aynı zamanda ‘milli mesleğimiz über yaptığını’ ifade ediyor.
Kampanyaya destek için: https://www.eventbrite.com/e/fundraising-breakfast-for-turkish-refugees-in-gree-tickets-62279201769?aff=eand