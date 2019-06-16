Kanadalılar Yunanistan’daki mülteciler için kampanya başlattı

Kanada’da 12 yıl önce kurulan Intercultural Dialogue Institute (IDI)’nin Calgary şubesi Yunanistan’daki mülteciler için bir yardım kampanyası başlattı. Online bilet satarak toplanan yardım miktarı, yarın gerçekleştirilecek organizasyonla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.





IDI Calgary Şubesi Başkanı Taner Koçyiğit, “Kampanyaya birçok Kanadalı da destek veriyor. Kanadalı dostlarımızı da hem bilgilendirmek hem de yardımları sahipleriyle buluşturmak amacıyla yarın bir kahvaltı düzenleyeceğiz” dedi.





Programın Calgary saatiyle 10.00-12.00 arasında gerçekleşeceğini belirten Koçyiğit şöyle devam etti: “Programa Calgary şehrinde bulunan 45 Türk, yaklaşık 50’ye yakın Kanadalı aile katılacak. Programda Yunanistan’daki mültecilerle canlı video bağlantısı yapacağız. Bize gönderdikleri hikayelerini anlatan videoları izleteceğiz ve farkındalık oluşturmaya çalışacağız”.





KANADALI ÇİFT: ELİMİZDEN GELENİ YAPMAK İSTİYORUZ









Sosyal medyada yayınladıkları video ile herkesi desteğe çağıran Sidney-Cliff Courtice çifti, mesajlarında mültecilerin güvenli bir şekilde yeni evlerine geçmeleri için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını, bu nedenle IDI’nin bağış toplama kahvaltısına katılacaklarını ve herkesi de bu kampanyaya destek olmaya davet ettiklerini söyledi. Uzun yıllardır Calgary’de yaşayan kariyer uzmanı ve mühendis olan çift, mülteciler için üzüldüklerini de ifa de etti.











