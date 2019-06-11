AİHM Moldova'dan Türkiye'ye kaçırılan eğitimcilerle ilgili kararını verdi

AİHM, başvuruyla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin güvenlik ve özgürlük hakkıyla ilgili 5. maddesinini 1. fıkrasının ve aile ve ve özel yaşamla ilgili 8 maddenin Moldova tarafından ihlal edildiği kararını verirken, adil yargılanma hakkıyla ilgili 6. maddenin 1 fıkrasının ihlal edildiği yolundaki şikayeti kabul edilemez buldu.







AİHM kararı gereği Moldova, her bir başvuru sahibine 25'er bin euro maddi tazminat ödeyecek.







OLAY