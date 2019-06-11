Samanyolu Haber /Gündem / AİHM Moldova'dan Türkiye'ye kaçırılan eğitimcilerle ilgili kararını verdi /11 Haziran 2019 11:40

AİHM Moldova'dan Türkiye'ye kaçırılan eğitimcilerle ilgili kararını verdi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Moldova’da rüşvet yoluyla gözaltına alınıp Türkiye’ye gönderilen 5 kişinin yaptığı başvuruyu bugün karara bağladı. AİHM ihlal tespit ederek Moldova'yı tazminat cezasıyla cezalandırdı.

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AİHM, başvuruyla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin güvenlik ve özgürlük hakkıyla ilgili 5. maddesinini 1. fıkrasının ve aile ve ve özel yaşamla ilgili 8 maddenin Moldova tarafından ihlal edildiği kararını verirken, adil yargılanma hakkıyla ilgili 6. maddenin 1 fıkrasının ihlal edildiği yolundaki şikayeti kabul edilemez buldu.

AİHM kararı gereği Moldova, her bir başvuru sahibine 25'er bin euro maddi tazminat ödeyecek.

OLAY 

Türkiye'de AKP güdümündeki istihbarat örgütünün Moldova'daki bazı yetkililerle teması sonrası üç farklı şehirde yapılan hukuksuz gözaltı operasyonlarıyla Orizont Okullarında görevli öğretmenler derdest edilmiş ve bu kişiler kamuoyunun harekete geçmesine fırsat kalmadan Türkiye'ye götürülmüşlerdi. 

6 Eylül 2018'de gerçekleşen kaçırma ve teslim etme olayı okulda öğretmen ve öğrencilerin gözleri önünde olmuştu.
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