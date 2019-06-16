Samanyolu Haber /Gündem / Polis “Erdoğan halk hareketiyle devrilecek” haberi yapan ETHA’yı bastı /16 Haziran 2019 11:38

Polis “Erdoğan halk hareketiyle devrilecek” haberi yapan ETHA’yı bastı

Etkin Haber Ajansı’na (ETHA) bu akşam polis tarafından baskın düzenlendi, ajansın sunucularına müdahale edildi. Baskına gerekçe olan haberde Erdoğan’ın devrileceği yazıyordu.

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Etkin Haber Ajansı’nda (ETHA) çalışan editör ve muhabirler gözaltına alındı. Polis akşam saatlerinde ETHA’yı basarken, Ajansın web sitesi ve sunucuları da erişime kapatıldı.

Baskın sonrası Ajansın twitter adresinden ilk bilgiler aktı:

“Binamızdaki keyfi polis araması 3 saattir devam ediyor. Arkadaşlarımız rehin alınmış durumda. İçerde kimlerin olduğu hakkında bilgi verilmiyor.

Ajansımızda polis araması tamamlandı. Öğrenebildiğimiz kadarıyla editörlerimiz İsminaz Temel, Deniz Bakır ve Serdal Işık ile ajans çalışanımız Mehmet Acettin gözaltına alınarak TEM’e götürüldü.

Büromuza gerçekleştirilen polis baskınında ajansımıza ait 11 bilgisayar kasası, 3 harddisk, 7 dizüstü bilgisayar, 5 kamera, ajansımıza ve çalışanlara ait cep telefonları ile flaşdisklere el konuldu. Arama sırasında çalışma alanları dağıtıldı

Muhabirlerimiz Havva Çuştan, Ozancan Sarı ile Ceylan Yayınları çalışanı Gülçin Aykul’un da gözaltına alındığı öğrenildi.”

BASKINA NEDEN OLAN HABER
ETHA Ajansı’na baskına gerekçe gösterilen haber ise Tayyip Erdoğan ile diğer diktatörlerin karşılaştırılmasına ilişkin haber olduğu öğrenildi. Haberde Erdoğan’ın ülkeyi getirdiği anti demokratik durum anlatılırken, sonunun diğer diktatörler gibi olacağı vurgulanıyor ve bir halk hareketiyle devrileceği belirtliyor.
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