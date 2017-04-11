"MİT cevap vermezse rapora gazete haberlerini koyarız"

TBMM 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı AKP’li Reşat Petek, komisyon raporunun MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın ifadeleri için bekletildiğini öne sürdü.





Hürriyet gazetesinden Murat Yetkin’e konuşan Petek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Neden bu Darbe Komisyo­nu’nun sağlıklı çalışmasına izin verilmedi? Darbenin 2 kilit ismi, iktidarın isteği üzerine parlamen­toya gelmedi. Eğer iktidar darbenin aydınlanmasını istemiyorsa bir sorun var demektir” eleştirilerine de “Kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından her ikisinden de cevap gelmesini isteriz tabii” şeklinde cevap verdi.





Yetkin’in "15 Temmuz Komisyonu Başkanı: Genelkurmay ve MİT’ten cevap bekliyoruz" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:





(Muhalefetin taslak verilmedi iddiası üzerine) “Doğru, vermedik henüz, çünkü yazımı tamamlanmadı. Sadece ifadesi alınan 141 kişinin beyanları yok raporda, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgiler, belgeler de var.





(Raporların yazımına muhalefetten kimse alınmadı iddiası) “Başkanlık Divanı kararı doğrultusunda parti grup danışmanları yerine kamu kurum ve kuruluşlarından kendi alanlarında yetkin isimler almayı tercih ettik; 20 kadar devlet görevlisi arkadaşımız, bir kısmı döndü, diğerleri çalışıyor.





Sayın Kılıçdaroğlu ‘Şu kadar ByLock’çu milletvekili var’ diyor. Devletin elindeki listede kaç kişi olduğunu, kaç milletvekili bulunduğunu açıklamak bu komisyonun yetkisinde değil. Ama bizde böyle bir liste yok.





(Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ifadelerinin alınamayışı üzerine) İfadelerinin olmayışı, kamuoyunda raporun eksik bırakıldığı şeklinde düşünüldüğü noktada Genelkurmay’a ve MİT’e yazılar yazdık. MİT’ten henüz bir cevap gelmedi; göndermeyeceğiz diye bir cevap da gelmedi. Araya referandum girdi tabii. Genelkurmay Başkanlığı’na da sorular yönelttik, oradan da gelmedi. Gelmesi beklentisi var tabii.





(‘Raporun tamamlanması için yanıtlarını mı bekliyorsunuz?’ sorusu üzerine) Tek neden o değil. Onlar gelmese de rapor yazılır.





Ama kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından her ikisinden de cevap gelmesini isteriz tabii.





Gelmezse gazete haberlerine yer verilebilir





Gelmezse Genelkurmay Başkanı’nın 15 Temmuz gecesine dair adli makamlara verilmiş ifadeleri var, bunlara yer verilir.





MİT’in rolü hakkında, MİT tarafından yalanlanmamış gazete haberleri var, gazetecilerin yazdığı kitaplar var, bunlara yer verilebilir.





Üçüncüsü, bu cevaplar gelmediği takdirde çok eksik sayılmaz ama tabii kamuoyunda doğru ve adil bir rapor olması algısı da önemli.”





Petek, “O zaman sizce Genelkurmay ve MİT’ten cevap gelip gelmemesi raporun olgunluğunu etkiler mi?” sorusuna ise “Elbette” yanıtını verdi; “O nedenle bu cevapların gelmesini tercih ederim şahsen” dedi.