Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan'daki 14 havalimanını 40 yıl Almanlar işletecek /11 Nisan 2017 12:50

Yunanistan'daki 14 havalimanını 40 yıl Almanlar işletecek

Alman şirketi Fraport, 1,2 milyar avro ödeyerek Yunanistan’ın 14 havaalanını 40 yıl için devralıyor.

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Bugün Alman şirketi Fraport Greece, Yunanistan Devlet Mülkünü Değerlendirme Dairesi’ne vereceği bir kereye mahsus miktarın 1,2 milyar avroluk miktarını ödeyerek Yunanistan’ın 14 havaalanını 40 yıl için devralıyor.

Fraport’un eline geçecek olan 3’ü Selanik, Kavala, Aktio, diğer 11’i Hania, Korfu, Kefalonia, Kos, Mikonos, Midilli, Rodos, Samos, Santorini, Skiathos ve Zakinthos adalarına ait toplam 14 havaalanlarına, yazdan sonra Intrakat ????? şirketi tarafından etraflı bir restorasyon yapılacağı açıklandı.

İlk 48 ay içinde Fraport Greece 400 milyon avroluk bir yatırım yapacak. Fraport denetimindeki ilk uçuş 00:20’de Atina-Santorini seferi oldu.
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