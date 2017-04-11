Ele geçirdikleri bu yazılımı önce açık artırma usulü satmaya çalışan grup, daha sonra internet üzerinden ücretsiz yayınladı. Bazı siber güvenlik uzmanları zararlı yazılımın gerçek, fakat eski bir yazılım olduğunu söylemişti. NSA'den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.



