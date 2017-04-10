Samanyolu Haber /Gündem / Reşat Petek'in yeğenine 350 milyonluk ihale kıyağı! /10 Nisan 2017 16:01

Reşat Petek'in yeğenine 350 milyonluk ihale kıyağı!

AKP Burdur Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Reşat Petek'in yeğeni Necmeddin Şimşek'e ait Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş.'ye, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin özel güvenlik ihalesi verildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin özel güvenlik ihalesi, Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. adlı firmaya verildi. 

AKP Burdur Milletvekili ve Darbe Gerçeklerini Örtbas Komisyonu Başkanı Reşat Petek'in yeğeni Necmeddin Şimşek'e ait şirket, ihaleyi kazandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada şöyle denildi: 

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Güvenlik Müdürlüğünün  01/05/2017-31/08/2019 tarihleri arasında 28 ay süresince 2000 kişi ile yürütülecek özel güvenlik alım hizmeti işinin 303.610.080,00 TL + KDV (357 milyon TL) bedelle Akdeniz Güvenlik Hizmetleri AŞ ( %30 ) & Pars Koruma ve Güvenlik Hizm. Ltd. Şti ( %70 ) iş ortaklığımızda kaldığı bugün tarafımıza tebliğ edilmiştir."

Açıklama sonrası hisseler prim yaptı. KAP'a yapılan açıklamanın ardından şirket hisseleri 3.51 liraya kadar yükseldi. 

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