Samanyolu Haber /Gündem / Mısır TRT Arapça'nın yayınını durdurdu /18 Haziran 2019 12:06

Mısır TRT Arapça'nın yayınını durdurdu

Mısır, Muhammed Mursi'nin ölümünün ardından TRT Arapça'nın ülkedeki yayınını durdurdu.

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Mısır, Müslüman Kardeşler üyesi Muhammed Mursi'nin ölümünün ardından TRT Arapça'nın ülkedeki yayınını durdurdu.
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