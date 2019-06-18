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Mısır TRT Arapça'nın yayınını durdurdu
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Mısır TRT Arapça'nın yayınını durdurdu
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18 Haziran 2019 12:06
Mısır TRT Arapça'nın yayınını durdurdu
Mısır, Muhammed Mursi'nin ölümünün ardından TRT Arapça'nın ülkedeki yayınını durdurdu.
SHABER3.COM
Mısır, Müslüman Kardeşler üyesi Muhammed Mursi'nin ölümünün ardından TRT Arapça'nın ülkedeki yayınını durdurdu.
[FLAŞ] Eski Mısır Devlet Başkanı Mursi mahkeme salonunda öldü
Mursi'nin ölüm sebebi ne?
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