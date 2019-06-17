[FLAŞ] Eski Mısır Devlet Başkanı Mursi mahkeme salonunda öldü

Eski Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi bugün mahkeme salonunda hayatını kaybetti.Mursi'nin ölüm sebebi hakkında şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.





Mısır devlet televizyonunun haberine göre, Mursi mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın akabinde hayatını kaybetti.





Söz konusu duruşmada Mursi "casusluk" suçlaması ile yargılanıyordu.



3 TEMMUZ 2013'TE ASKERİ DARBE İLE GÖREVDEN ALINMIŞTI



Mısır'da seçimlerle işbaşına gelen ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi, 3 Temmuz 2013'te Mısır Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Abdulfettah El Sisi tarafından yapılan askeri darbeyle görevden alınmış ve tutuklanmıştı.



Mursi hakkında beş dava açıldı. Bir davadan 20 yıl, birinden müebbet hapis, birinden ise idam cezası almıştı.



Muhammed Mursi, 8 Ağustos 1951 tarihinde Mısır'ın kuzeyindeki Şarkiye iline bağlı Eladva köyünde doğdu.Beş kardeşin en büyüğü olan Muhammed Mursi ilk eğitimini orada aldı. Babası çiftçi annesi ise ev hanımıydı. Mühendislik lisansını Kahire Üniversitesi'nde aldı (1975 ve 1978).Mühendislik doktorasını Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde tamamladı (1982). Northridge Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde yardımcı doçent oldu (1982-1985). Ardından eğitim vermek için Mısır'daki Zagazig Üniversitesi'ne geldi.Lisans eğitimini 1975 senesinde Kahire Üniversitesinde onur belgesi ile başarılı bir şekilde tamamladı. Daha sonra Metalurji üzerine yüksek lisans yaptı. Aynı şekilde Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden başarı bursu kazandı ve doktora eğitimini burada 1982 senesinde tamamladı.Amerika Birleşik Devletlerindeki Güney Kaliforniya Üniversitesinde 1982-1985 yılları arasında yardımcı profesör görevini üstlendi. Zagazig Üniversitesi'nde 1985 senesinden 2010 senesine kadar mühendislik fakültesi dekanı olarak görev yaptı.İdeolojik bakımdan yakın olduğu Müslüman Kardeşler hareketi içerisinde siyasete atıldı.Mursi 2000 ve 2005 yılları arasında milletvekili oldu. Müslüman Kardeşler'in yasal olarak seçime katılmaları mümkün olmadığından parlamentoya bağımsız siyasetçi olarak girdi.Muhammed Mursi, 5 yıl Mısır Halk Meclisi üyeliği yaptı.2011 Mısır Devrimi'ne muhalif bir lider olarak destek verdi ve 30 Nisan 2011 tarihinde Müslüman Kardeşler'in kurduğu, Özgürlük ve Adalet Partisi'nin başkanı seçildi.2012 Mısır cumhurbaşkanlığı seçimleri'nde Müslüman Kardeşler'in aday gösterdiği Hayrat Şatır'ın adaylığı düşünce yerine Muhammed Mursi seçildi.İlk turda yüzde 25,5 oy aldı ve ikinci tura girmeye hak kazandı. İkinci turda da yüzde 51,73 oy alarak Mısır'ın 5'inci cumhurbaşkanı oldu.Mursi, 3 Temmuz 2013'te askeri darbe ile devrildi.