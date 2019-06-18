Bir KHK'li öğretmen daha hayatına son verdi: Bu kez adres Denizli

15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün ardından peş peşe çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edilen 100 binlerce kişi, mahkeme yolu da kapatılarak haklarını aramaktan men ediliyor.





KHK mağduru oldukları için özel sektörde de iş bulmakta zorlanan kimi eski kamu çalışanlarından bazıları intihar yolunu seçiyor.





Son intihar haberi Denizli'den geldi.







İntihar vakasını Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sosyal medya hesabından duyurdu.





Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan, öğretmenlikten ihraç edilen 40 yaşındaki Canan Ş. kendini asarak hayatına son verdi.





İŞTEN GELEN OĞLU VE ABLASI YIKILDI





Bu sabah Merkezefendi Gümüşler Mahallesi 5018 Sokak'ta evli ve iki çocuk annesi Canan Ş. mutfağın tavanına iple asarak hayatına son verdi. Canan S.'nin oğlu ve ablası işten eve döndüğünde kapıyı ısrarla çalmalarına rağmen kapı açılmayınca çilingir çağırdı.





Çilingir ile birlikte eve giren ailesi korkunç manzara ile karşılaştı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Canan S.'nin hayatını kaybettiği tespit etildi.





İntihar eden Canan S.'nin eşinin de hapiste olduğu, kendisinin de öğretmenlik mesleğinden ihraç edildiği öğrenildi.





Savcının incelemesinin ardından kadının cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.