Samanyolu Haber /Gündem / [Cadı avında bugün] Sağlık ve Dışişleri bakanlıklarına operasyon /18 Haziran 2019 12:08

[Cadı avında bugün] Sağlık ve Dışişleri bakanlıklarına operasyon

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik cadı avında bugün Ankara ve Adıyaman'da toplam 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SHABER3.COM

Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik cadı avında Sağlık Bakanlığı ile bakanlığa bağlı hastanelerde çalışan 8 kişi ile Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmiş 4 kişinin aralarında bulunduğu 16 sağlıkçı hakkında gözaltı kararı verildi. 

Dışişleri Bakanlığı'ndan KHK ile ihraç edilen 2 kişi de gözaltına alındı. 

ADIYAMAN'DA 15 GÖZALTI

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ise Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, İstanbul, Elazığ, Gümüşhane ve Mardin'de 15 kişi gözaltına alındı.

Aralarında KHK ile ihraç edilen eski kamu görevlilerinin de bulunduğu 15 kişi sağlık kontrolünden geçirilerek, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber [Cadı avında bugün] Sağlık ve Dışişleri bakanlıklarına... Sonraki Haber >>

Ali Sirmen: Askeri darbeleri biliyorum, böyle bir dönem görmedim

Ali Sirmen: Askeri darbeleri biliyorum, böyle bir dönem görmedim

Trump danışmanına böyle sinirlendi: Öksüreceksen odadan çık

Trump danışmanına böyle sinirlendi: Öksüreceksen odadan çık

Vaatleri ne kadar yerine getridi

Vaatleri ne kadar yerine getridi

‘Yemeği ben verdim’ diyen AKP’li üye CHP’li belediye başkanının konuşmasını engelledi

‘Yemeği ben verdim’ diyen AKP’li üye CHP’li belediye başkanının konuşmasını engelledi

Hocaefendi'nin gençlerle hasbihali

Hocaefendi'nin gençlerle hasbihali

Kimseyi dışlamadan, bütün halka hizmet edeceğim

Kimseyi dışlamadan, bütün halka hizmet edeceğim

Yeniden gözaltına alındı

Yeniden gözaltına alındı

Beyler misafir, giderler...

Beyler misafir, giderler...

‘Milletin vergisiyle hava atan sözde milliyetçiler’

‘Milletin vergisiyle hava atan sözde milliyetçiler’

Moody’s notu, Türkiye yakında yan yatacak demek

Moody’s notu, Türkiye yakında yan yatacak demek
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:01:57