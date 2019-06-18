[Cadı avında bugün] Sağlık ve Dışişleri bakanlıklarına operasyon

Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik cadı avında Sağlık Bakanlığı ile bakanlığa bağlı hastanelerde çalışan 8 kişi ile Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmiş 4 kişinin aralarında bulunduğu 16 sağlıkçı hakkında gözaltı kararı verildi.





Dışişleri Bakanlığı'ndan KHK ile ihraç edilen 2 kişi de gözaltına alındı.





ADIYAMAN'DA 15 GÖZALTI





Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ise Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, İstanbul, Elazığ, Gümüşhane ve Mardin'de 15 kişi gözaltına alındı.





Aralarında KHK ile ihraç edilen eski kamu görevlilerinin de bulunduğu 15 kişi sağlık kontrolünden geçirilerek, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.