Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan art arda ekonomik kriz itirafları /07 Aralık 2016 14:34

Erdoğan'dan art arda ekonomik kriz itirafları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31. Muhtarlar Toplantısı’ndan konuştu. Erdoğan "Bizler döviz baskısına karşı paramıza sahip çıkacağız ve Türk Lirası'nı değerlendireceğiz" dedi. Önceki gün "Tulumbada su yok" diyen Cumhurbaşkanı'ndan bugün ikinci ekonomik kriz itirafı geldi. Erdoğan "Piyasada bir durgunluk olduğunu biz de görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan art arda ekonomik kriz itirafları

Erdoğan'dan art arda ekonomik kriz itirafları

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

"Son hamle ekonomimiz ile yapıldı. Döviz spekülasyonu ile ekonomimizi çökertilmeye çalışılıyor.Ekonomimizin bazı sıkıntıları yok mu? Elbette var. Hükümetimizi bunları çözmek için gayret sarf ediyor.Piyasada bir durgunluk olduğunu biz de görüyoruz. Bu durgunluğun psikolojik ve provokatif sebeplerden kaynaklandığını görüyoruz. Döviz artışının elle tutulur sebebi olmadığını biliyoruz.

MİLLETİMİZİ FARKLI BİR ANLAMDA YARDIMA ÇAĞIRDIK

Devletin imkanlarını harekete geçirmenin yanında milletimizi farklı bir anlamada yardıma çağırdık. Milletime vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.

Benim vatandaşım geldi, Türk lirasına yönlendi ve kim, nerede, elinde ne kadar dövizi varsa bunu Türk lirasına çevirmeye başladı. Milletime teşekkür ediyorum. Vatandaşlarıma teşekkür ediyorum, sağ olsunlar, var olsunlar. Bu millet, eğer dert vatan ise, millet ise ne diyor, 'Gerisi teferruattır.' Elinde ne varsa hemen gitti Türk lirasına çevirmeye başladı. Bu konudaki kararlılığın devam edeceğine inanıyorum.

"VATANINI SEVİYORSAN..."

Ben de bildiğim, gördüğüm, duyduklarımı bizzat arıyorum. Eğer bu vatanı seviyorsan arkadaş sen de Türk Lirası’na geçeceksin.“

10 KAZANACAKTIN DA 9 KAZAN” 

Bunu bir görev telakki ediyorum. 10 kazanacaktın da 9 kazan 8 kazan… Ama bu millet güçlenecek.

"TULUMBADA SU YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 gün önce Kayseri'de katıldığı bir toplantıda ise "Bu faizlerle yatırım yapılın mı? Yatırımlar artık duruyor. Yatırımcının önünü açmamız lazım. Yani şu anda tulumbada su yok. O tulumbanın suyla dolması lazım. İşte KOBİ’lere verilecek destek, tulumbaya konulacak sudur. Ancak bu su tulumbaya konulmadan kurursa, bundan fayda alamayız." demişti.

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