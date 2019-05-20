Milli Görüş'ten AKP'ye İstanbul cevabı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 31 Mart'ta kaybettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Yüksek Seçim Kurulu (YSK) marifeti ile iptal ettirdi.





23 Haziran’da tekrarlanacak seçim için eski evi Milli Görüş'ün kapısını çalan AKP beklemediği bir cevap aldı.





SAHURDA BİNALİ YILDIRIM'A OY İSTEDİ





AKP Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Anadolu Gençlik Derneği'nin (AGD) düzenlediği sahur organizasyonunda 23 Haziran'da AKP'nin İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım için oy istedi.





Saadet Partisi Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Recep Polat ise, 23 Haziran'da İstanbul'da AKP'nin adayı Binali Yıldırım'a değil Saadet Partisi'nin adayına oy vereceklerini söyledi.



"BİZLER SAADET PARTİSİ'Nİ DESTEKLEMEKLE YÜKÜMLÜYÜZ..."





Akbaşoğlu'dan akabinde kürsüye gelen Saadet Partisi Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Recep Polat ise, AKP'li vekile ummadığı bir cevap verdi.





Recep Polat, Milli Görüş'ün tek temsilcisinin Saadet Partisi olduğunu ve bu yüzden Saadet'in adayı Necdet Gökçınar'ı desteklemekle yükümlü olduklarını belirtti.





Polat, 23 Haziran'da yapılacak seçim için ise, "Nihayetinde belediye seçimi. Bunu bir vatan-millet-sakarya meselesine çevirmek doğru değil." dedi.