Samanyolu Haber /Gündem / Saadet Partili adaydan İmamoğlu’na 100 TL bağış /09 Mayıs 2019 19:09

Saadet Partili adaydan İmamoğlu’na 100 TL bağış

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ali Aktaş, Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasına 100 TL bağışta bulundu.

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Saadet Partisi’nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak 31 Mart yerel seçimlerine giren Ali Aktaş, Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasına bağışta bulundu. Ali Aktaş, 100 TL’lik bağışta bulunduğunu gösteren görseli Twitter’da paylaştı.



İŞTE ALİ AKTAŞ’IN PAYLAŞIMI:

“Bir Saadet Partili olarak Ekrem İmamoğlu'nun Seçim Kampanyası için bağışta bulundum. Saadet genel merkez binamız için bağışta bulunan her görüşten yurttaş siyasetçilere “Ötekileştirme, şeytanlaştırma, aynı suyu-havayı-toprağı paylaştığını unutma. Bu hepimize ders olmalı. Bizim genel merkez binamız için bağışta bulunan CHP’lilere de teşekkürler. Yıkılma sakın Ekrem İmamoğlu”
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