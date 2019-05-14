Samanyolu Haber /Gündem / Saadet Partisi İstanbul adayının oğlu Borsa İstanbul'daki işinden çıkarıldı /14 Mayıs 2019 12:15

Saadet Partisi İstanbul adayının oğlu Borsa İstanbul'daki işinden çıkarıldı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı olarak katılan Necdet Gökçınar'ın oğlu Borsa İstanbul yönetimi tarafından işten çıkarıldı. Partiden yapılan açıklamada bu tip hukuksuzlukların aralıksız devam ettiği belirtildi.

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İptal edilen İstanbul yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’ın ardından üçüncü olarak sandıktan çıkan Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar’ın oğlu askerden döndüğü gün işten çıkarıldı.
 
Saadet Partisi İstanbul Basın Müşaviri Selim Akduman tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, son zamanlarda Saadet Partisi üyelerine yönelik olarak çeşitli kurumlarda mobbing uygulamaları ve işten çıkarmalar yapıldığı belirtildi. 

"BU BASKILARI İNANDIĞIMIZ BİZİ YOLDAN GERİ ÇEVİREMEYECEK"

Aralıksız devam eden buna benzer hukuk dışı uygulamaların son örneğinin Gökçınar’ın oğluna yönelik olduğu belirtilen açıklamada, “Son olarak Saadet Partisi İBB adayı Necdet Gökçınar’ın Borsa İstanbul’da uzman yardımcısı olarak çalışan oğlunun işine askerlik görevinden döndüğü 24 Nisan 2019 tarihi itibariyle son verilmiştir. Alınan bu kararın siyasi olduğu aşikârdır. Bu ve buna benzer kararların hiçbiri Saadet Partilileri inandıkları yoldan geri çeviremeyecektir.” denildi.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ OLUMLUYDU

Yaklaşık 3 yıldır Borsa İstanbul’da çalışan Gökçınar’ın oğlu, yılbaşı performans değerlendirmesinde müdürlerinden ve yöneticilerinden olumlu not almıştı. 

Buna rağmen işten çıkarma yazısının henüz askerde olduğu sırada yazılıp tebliğ edilmek istendiği, ancak kurum içinde çalışanların müdahalesi ile asker dönüşünde tebliğ edildiği öğrenildi. 
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