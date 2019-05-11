Saadet taşı gediğine koydu

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından dikkati çeken bir video paylaştı.





NEREDE O ESKİ RAMAZANLAR?





10 Mayıs 2018 ile 10 Mayıs 2019 tarihleri arasında gıda fiyatlarındaki yükselişi gösteren video “Nerede O Eski Ramazanlar?” başlıklı videoda zamların mutfaktaki yangını nasıl büyüttüğü gözler önüne seriliyor.





Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Twitter hesabından paylaştığı son video AKP'nin zamlarla vatandaşı nasıl perişan ettiğini gözler önüne serdi.

SOĞANA YÜZDE 243 ZAM GELDİ





Karamollaoğlu’nun paylaştığı videoya göre, son bir yılda kuru soğan fiyatı yüzde 243, lahana yüzde 211, pırasa yüzde 210, patates yüzde 200, sivri biber yüzde 166, domates yüzde 154, havuç yüzde 101, salatalık yüzde 92, patlıcan yüzde 88, kabak yüzde 87, marul yüzde 75, tavuk yüzde 60 oranında zamlandı.









