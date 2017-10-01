Milli Eğitim Bakanlığından Ensar Vakfına bir kıyak daha

Afyon İl Milli Eğitim Müdürlüğü okullara yazı gönderdi.









Yazıda, okullarda dini bilgiler içerisinde yer alan şehitlik, gazilik, merhamet, kanaatkârlık, manevi temizlik, gıpta-haset, tevazu gibi konuların dışarıdan getirilecek kişiler tarafından öğretileceği kaydedildi.





Bakanlık isimleri belirleyecek





‘Değerler harekatı’ ismi verilen eğitimde ise söz sahibi okul haricinde faaliyete başlayacak kurullar olacak.





İl milli eğitim müdürlüklerinin kuracağı üst kurullar, hangi konuların öğretileceğini ve hangi dini yazar, uzman ve akademisyenin okullarda seminer ve konferans vereceğini belirleyecek.





‘Değerler harekatı’nın uygulanmasında bakanlığın halihazırda işbirliği yaptığı kurumlardan da destek alınabilecek.





Bakanlık, Karaman’daki istismar olayıyla hatırlanan Ensar Vakfı ile Birlik Vakfı gibi kurumlardan eğitimcileri okula çağırabilecek.





Okullarda eğitimlerin duyurularının asılması istenirken, müdürler hazırladıkları raporları dönem sonunda il milli eğitime sunacak.