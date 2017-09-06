Ensar Vakfı'na 9 milyonluk bir kıyak daha

Ensar Vakfı'na Ankara'nın göbeğinde 9 milyonluk bina tahsisi!





Karaman’da 45 çocuğun yurtlarında cinsel istismara uğradığı Ensar Vakfı’na, olayın ortaya çıktığı günlerde Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Ankara’nın merkezinde tahsis edilen ve değeri yaklaşık dokuz milyon TL olan binada çalışma başlatıldı.







BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre Ankara’da daha önce bir sendika tarafından kullanılan, Kızılay’a beş dakika mesafede bulunan beş katlı bina, Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 30 yıllığına "İrtifak" (başkasına yararlandırma) hakkı ile birlikte Ensar Vakfı’na devredildikten sonra binada çalışma başlatıldı.





Ensar Vakfı’na devredilen Kurtuluş semtindeki bina, Ankara’nın merkezi olarak adlandırılan Kızılay’a, Kredi Yurtlar Kurumu’na ve Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesine’ne beşer dakika uzaklıkta bulunuyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığına (ÖİB) ait iken satılma kararı alınan ve boşaltılan yerler arasında bulunan bina, Milli Emlak Genel Müdürlüğüne devredilmişti.





Daha önce TÜRGEV’e tahsis edildiği iddia edilen taşınmaz ile ilgili Emlak Müdürü Süleyman Ar’ın BİMER aracılığıyla verdiği bilgiye göre, bina Ensar Vakfı’na, başkasına yararlandırmaya olanak sağlayan “irtifak hakkı” ile birlikte devredildi.





BU HAFTA YIKIM ÇALIŞMASI BAŞLAYACAK







Tahsisin ardından atıl vaziyette bekletilen binada son bir yıl içerisinde defalarca yangın çıktığı öğrenildi. Binanın bulunduğu mahallenin sakinlerinin “Uyuşturucu bağımlıları kullanıyor” şeklinde tanımladıkları bina, geçen hafta Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tarafından korumaya alındı. Dış cephesinde yangından çıkan dumanların bıraktığı izlerin oluştuğu binayı brandalarla kapatan belediye yetkilileri, binada bu hafta içerisinde yıkım çalışması başlatılacak.





Beş katlı binanın yıkılacağı ve yerine, binayı kullanım hakkına sahip kurum yani Ensar Vakfı için daha “güzel” ve “lüks” bir binanın yapılacağı öğrenildi. Binanın etrafını brandalarla çeviren belediye yetkililerinin, iş makineleri ile binayı yıktıktan sonra yeni bina için çalışmalara başlayacağı ifade edildi.