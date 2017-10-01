Samanyolu Haber /Dünya / Oxford, Suu Çi’nin portresini kaldırdı /01 Ekim 2017 08:23

Oxford, Suu Çi’nin portresini kaldırdı

Oxford Üniversitesi, Arakan'daki Müslümanlara yönelik şiddet nedeniyle eleştirilerin odağında olan Myanmar lideri Aung San Suu Çi’nin portresini asılı olduğu salondan kaldırdı.

Oxford, Suu Çi’nin portresini kaldırdı

Oxford Üniversitesi St Hugh's College, yeni yarıyılın başlamasına sayılı günler kala Aung San Suu Çi’nin bina girişinde asılı olan portresini depoya kaldırdı. Portrenin yerine Japon sanatçı Yoshihoro Takada’nın üniversiteye bir süre önce hediye ettiği tablo kondu.
Nobel Barış Ödülü sahibi Suu Çi 1967 yılında St Hugh'da felsefe, siyaset bilimi ve iktisat eğitimi almış, bir yıl sonra yine burada siyaset bilimi dalında yüksek lisansını tamamlamıştı.
St Hugh's College konuyla ilgili açıklamasında ay başında yeni bir tablo aldıklarını ve binanın ana girişinde bir süreliğine bu tablonun sergileneceğini duyurdu. "Aung San Suu Çi’nin resmi bu sırada güvenli bir yere taşındı” denirken tablonun kaldırılmasının Arakan'daki krizle bir bağı olup olmadığı belirtilmedi.
Kaldırılan portre Çinli sanatçı Çen Yaning tarafından 1997 yılında yapılmıştı. Aung San Suu Çi'nin eski eşi tarihçi Michael Aris'e ait olan portre Aris'ten üniversiteye miras kalmıştı.

ABD'den etnik temizlik suçlaması
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi cuma günü Myanmar konusunda sekiz yıldır ilk kez bir açık oturum düzenledi. ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley konseyde Myanmar’ın Arakan'daki Müslümanlara yönelik etnik temizlik yaptığını söyledi.
Myanmar’ın eski adı olan Burma’yı kullanan Haley "Burmalı yetkililerin eylemlerini, ülkeyi bir etnik azınlıktan temizlemek için yapılan acımasız ve sürekli bir kampanya olarak adlandırmaktan korkamayız" diye konuştu.
ABD, İngiltere ve Fransa dahil diğer birçok Güvenlik Konseyi üyesi de Myanmar'daki şiddet olaylarının acilen sonlanması ve BM'nin sert bir karşılık vermesini talep ediyor. Çin ve Rusya'nın Myanmar hükümetine destek vermesi, BM Güvenlik Konseyi'nin bu doğrultuda bir adım atmasını güçleştiriyor.
Budist olan Aung San Suu Çi, Myanmar askeri diktatörlüğüne karşı gösterdiği barışçıl direniş dolayısıyla 1991 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kazanmıştı.
Suu Çi askeri cunta tarafından 15 yıl boyunca ev hapsinde tutulmuş, serbest bırakılması için dünyanın birçok yerinden çağrılar yapılmıştı.
Serbest kaldıktan sonra önce dışişleri bakanlığına sonra fiili başbakanlığa seçilen Suu Çi, Rohinga Müslümanlarına yönelik şiddete tepksizi kalması nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşmişti.
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