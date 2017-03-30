Milli Eğitim Bakanlığı çocuklarımızı sabıkalı Ensar Vakfı'na bıraktı

Milli Eğitim Bakanlığı, Karaman’da çocukların cinsel istismara uğradığı “misafirhane’’ adı altındaki kaçak yurtları ortaya çıkan Ensar Vakfı ile ısrarlı işbirliğine devam ediyor. MEB, bütün yaşananlara karşın bu yıl da “Türkiye Değer Ödülleri” projesi kapsamında bakanlığa bağlı bütün okulları Ensar Vakfı için seferber etme kararı aldı. Çocuklar, bu yıl için belirlenen “cesaret” teması ile yeniden dini vakfın değerlendirilmesine sunulacak. Bakanlık da projede insan kaynağı oluşturacak. 20 Mart’tan itibaren okullara gönderilen resmi yazılarla duyurulan proje kapsamında, 22 Ekim’de düzenlenecek ödül törenine kadar okul yönetimleri ve il milli eğitim müdürlüklerine yapılacak işlemlerin talimatları iletildi.





Çocukları MEB taşıyacak





İl milli eğitim müdürlüklerine okul müdürleri ile yapılacak toplantılarda projenin gündem yapılması talimatı veren MEB, ortaokul, lise ve imam hatiplerde toplantılar düzenlenmesi, afiş ve broşürlerin dağıtılması ile bütün öğretmenlerin proje hakkında bilgilendirilmesi görevini de okul müdürlerine verdi. Öğrencilerin ve okulların organize edilmesini MEB’e bırakan Ensar Vakfı da tüm ödül organizasyonunun hazırlanması, yol ve konaklama ile diğer masraflarının karşılanmasını üstlendi. Türkiye birincilerine 6 bin TL, ikincilere 5 bin TL, üçüncülere de 4 bin TL ‘Ensar Bursu’, öğrencisini aday gösteren öğretmene de öğrencisi ödül alması durumunda 4 bin TL ‘Teşvik Ödülü’ verilecek olması da dikkat çekti.