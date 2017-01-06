AKP'den TÜRGEV ve Ensar'a gece yarısı peşkeşi





AKP'nin gece yarısı Meclis'e getirdiği düzenleme, Kızılay, Yeşilay, Darülaceze, Darüşşafaka ve Türk Hava Kurumu taşınmazlarının değerinin yarısına satılmasına olanak tanıyor.















Twitter adresinden düzenlemeye tepki gösteren CHP Milletvekili Engin Altay, "Uyan Türkiye gece yarısı önergesiyle Ensar'a ve Türgev'e devlet malları peşkeş çekiliyor" diye yazdı.





CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci de "Yine AKP bir gece yarısı önergesi ile geldi!Vakıflar Hazinenin taşınmazlarını harca esas değerinin yarısına satabilecek!" ifadelerini kullandı.







