Türkiye'de İnsan Hakları ihlali olduğunun delili

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 2016’da verdiği ihlal kararları sıralamasında Türkiye, Rusya’dan sonra ikinci oldu. Geçen yıl Türkiye aleyhinde 77 ihlal kararı verildi. Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı 2016 yılı faaliyet raporu, Türkiye’nin AİHM karnesini ortaya koydu. Rapora göre 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle AİHM önünde Avrupa Konseyi Üyesi toplam 47 ülke hakkında 79 bin 750 derdest başvuru bulunuyor. Aleyhine en çok başvuru yapılan devlet 18 bin 50 başvuru ile Ukrayna oldu. İkinci sırada yer alan Türkiye’nin aleyhine 12 bin 600 başvuru yapıldı. 2015’te Türkiye aleyhindeki dosya sayısı 8 bin 450’ydi.





AİHM’ye 101 savunma





Türkiye, 2016 yılında AİHM’ye toplam 101 hükümet savunması sundu. En çok savunma 31 dosya ile adil yargılanma hakkı kapsamında gönderildi. Bunu 26 Hükümet savunması ile özgürlük ve güvenlik hakkı konusu izledi. Faaliyet raporunda, Türkiye’nin 2016 yılında, 77 ihlal kararı ile, aleyhine en çok ihlal kararı verilen ikinci ülke konumunda olduğuna dikkat çekildi. Birinci sırada 222 ihlal kararı ile Rusya geliyor. 2016 yılında Türkiye hakkında verilen 77 ihlal kararında, ilk sırada gelen konu 22 kararla “özgürlük ve güvenlik hakkı”, ikinci sırada 18 karar ile “yaşam hakkına ilişkin etkin soruşturma yokluğu” oldu. 2015 yılında “özgürlük ve güvenlik hakkı”na ilişkin AİHM’in Türkiye aleyhinde 14, “yaşam hakkına yönelik etkin soruşturma yokluğu” ile ilgili de 13 kararı vardı. AİHM, 2016’da adil yargılanma hakkına ilişkin ise 11, insanlık ve onur kurucu muameleye ilişkin etkin soruşturma yokluğuyla ilgili 10, insanlık ve onur kırıcı muamele konusunda 9, yaşam hakkına ilişkin 8, ifade özgürlüğüne ilişkin 7 ihlal kararı verdi. 2015’te yaşam hakkına ilişkin ihlal kararı 4’ken, bu sayının 8’e çıkması dikkat çekti.





27 milyon ödendi





Türkiye, 2016’da 78 ihlal kararı nedeniyle toplam 6.884.273 Avro tazminat ödedi. Bu rakam, bugünkü döviz kuruyla, 27 milyon 98 bin 563 TL ediyor.





AYM'den 23 milyon liralık tazminat kararı





Raporda, Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvurulara ilişkin de bilgiler yer aldı. Bireysel başvurunun yürürlükte olduğu 2012’den bu yana AYM’ye 94 bin 732 başvuru yapıldı. Bu sayıda aslan payını, 42 bin 539 başvuru ile 2016 yılı aldı. 42 bin başvurudan 25 bin 821 başvuru hakkında kabuledilmezlik kararı verilirken, bin 553 başvuru hakkında ihlal kararı çıktı. 2012’den bu yana Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ihlal kararları sonucu mağdurlara 23 milyon 358 bin 81 TL tazminat ödendi.