Samanyolu Haber /Gündem / Ensar Vakfı eski başkanına çocuklara cinsel istismardan 24 yıl 8 ay hapis /03 Ocak 2017 02:53

Ensar Vakfı eski başkanına çocuklara cinsel istismardan 24 yıl 8 ay hapis

Ensar Vakfı eski şube başkanı Mehmet Nuri Gezmiş, küçük yaştaki iki çocuğa cinsel istismarda bulunmaktan 24 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ensar Vakfı eski başkanına çocuklara cinsel istismardan 24 yıl 8 ay hapis


Ensar Vakfı Rize Şube Başkanlığı, Kızılay Şube Başkanlığı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde bulunan Mehmet Nuri Gezmiş, küçük yaştaki iki çocuğa cinsel istismarda bulunmaktan 24 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Rize 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Nuri Gezmiş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, sanık avukatları da salonda hazır bulundu.
 
56 yaşındaki Mehmet Nuri Gezmiş hakkında, yaşı küçük erkek çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla şikayette bulunuldu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet Nuri Gezmiş’in cep telefonları ve kullandığı bilgisayarlar incelemeye alındı. 
 
Bilgisayar hard disklerine format attığı ve hard disklerin değiştirildiği belirlenen Gezmiş'in bilgisayarlarında küçük çocuklarla ilgili uygunsuz görüntüler ve yazışmalar olduğu saptandı. 
 
Polis soruşturmayı sürdürürken 13 yaşındaki bir başka çocuğun ailesinden de istismar yönünde şikayet geldi. Polis ekiplerinin konuyla ilgili incelemelerinin sona ermesinin ardından gözaltına alınan M.N.G., çıkarıldığı mahkemece, 'küçük yaşta çocuklara cinsel istismar' suçlamasıyla tutuklandı.
 
Ensar Vakfı başkanıydı
 
Rize’de 2 çocuğa cinsel istismardan yakalanan Mehmet Nuri Gezmiş’in Ensar Vakfı‘nda başkanlık yaptığını ortaya çıkarmıştı. Mehmet Nuri Gezmiş 2001-2003 yılları arasında Riza Ensar Vakfı Başkanlığı yapmıştı. Yayınlana haberlerden sonra, Ensar Vakfı yönetimi Mehmet Nuri Gezmiş’in geçmişini internet sitesinden silmişti. Mehmet Nuri Gezmiş’in Ensar Vakfı başkanlığı ve siyasi bağlantılarının ortaya çıkmasından sonra bu haberlere ilişkin linklere mahkeme kararı ile erişim yasağı getirilmişti.
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